Крупные державы ведут грязную борьбу за победу в вакцинной гонке — The Times

Неуместное хвастовство и национализм крупных фармацевтических компаний могут лишить блеска тот триумф, который одержало глобальное научное сообщество, создав эффективные вакцины от covid-19 всего за один год.

На минувшей неделе Великобритании действительно было чем похвастаться, поскольку она стала первой западной страной, одобрившей массовое применение вакцины от коронавируса. 4 декабря пришла очередь России демонстрировать свое превосходство в борьбе с вирусом. В Москве открылись 70 «пунктов вакцинации», где российскую вакцину «Спутник V» смогут сделать себе медицинские работники, социальные работники и учителя, — то есть Россия обошла Великобританию со стартом программы массовой вакцинации населения как минимум на три дня.

Первых получателей вакцины в Великобритании — эта другая вакцина, которую производят в Бельгии немецко-турецкие ученые с использованием технологии, разработанной венгерским биохимиком, и продажей которой занимается американский фармацевтический гигант Pfizer, — пригласят на прививку самое ранее во вторник, 8 декабря.

Ситуация с коронавирусом постепенно меняется, и год несчастий и потерь вполне может завершиться на более счастливой ноте. Однако, вполне вероятно, вы еще не успели догадаться — учитывая ту критику, которая зазвучала в адрес Лондона и Москвы после принятых ими решений, — что на прошлой неделе мы действительно получили хорошие новости.

Ученые несколько месяцев настаивали на том, что разработка вакцины — это не гонка, что первый, кто ее разработает, вряд ли сможет удержать преимущество в долгосрочной перспективе, и что в мире сейчас не должно быть места воинствующему национализму. Однако в тот момент, когда совместное немецко-турецко-венгерско-американо-бельгийское предприятие явило миру многообещающую вакцину-кандидата, Великобритания тут же запустила пробный шар, и каким-то образом международный триумф превратился в споры вокруг Брексита.

После нескольких месяцев успешного международного сотрудничества поистине международной научной кампании по борьбе со смертоносной пандемией неужели было действительно уместным со стороны британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока вопреки фактам заявлять, что Великобритания быстрее всех одобрила массовое применение вакцины, потому что «мы вышли» из Евросоюза?

Решение британского Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения одобрить массовое применение вакцины компании Pfizer было радостно встречено многими британскими учеными, назвавшими его шагом, который позволит немедленно начать вакцинацию населения препаратом, обладающим доказанной высокой эффективностью.

Тем не менее, все это быстро погрузилось в болото политической злости. Сразу же во много раз увеличилось количество обвинений в чрезмерной спешке, грязных трюков и завистливых соперников. Заявление Хэнкока о том, что Великобритании не нужно было соблюдать правила Евросоюза, было опровергнуто главой Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, доктором Джун Рейн, которая напомнила министру: «Мы смогли санкционировать применение вакцины в соответствии с требованиями европейского законодательства, которые действуют до 1 января».

Даже Энтони Фаучи, главный американский эксперт по covid-19, высказал предположение (позже оно было удалено), что принятое в Соединенном Королевстве решение о массовом применении вакцины стало поспешным — по сравнению с более надежными нормами, действующими в Соединенных Штатах.

Полномасштабная вспышка так называемого «вакцинного национализма» началась после того, как министр образования Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания «намного лучше» Франции, Бельгии и Америки. Нетрудно представить себе, как на прошлой неделе, глядя на пузырек со «Спутником V», президент Путин радовался разногласиям внутри Запада.

Почему началась политическая борьба?

С того момента, когда китайские ученые описали геном коронавируса в январе, стало ясно, что в погоне за вакциной могут быть задействованы самые разные технологии, которые разрабатываются с разной скоростью учеными со всего мира.

Чтобы ускорить темпы разработок, ведущие мировые научные журналы ввели платный доступ к информации и ускорили процесс обмена научными данными, связанными с коронавирусом. Между тем правительства вкладывали миллиарды долларов в самые многообещающие проекты, обеспечивая себе доступ к миллионам будущих доз. Любой намек на прорыв неизменно сопровождался резким ростом акций соответствующих компаний.

Результат превзошел всеобщие ожидания. Спустя менее года после объявления пандемии четыре производителя вакцин сообщили о замечательных результатах. Первыми двумя стали компании Pfizer и Moderna — американские корпорации, применяющие технологию иРНК. Следующим стал Оксфордский университет, работающий в сотрудничестве с британско-шведской компанией AstraZeneca, который для создания вакцины использовал генетически модифицированную версию вируса шимпанзе.

Четвертой вакциной стал российский «Спутник V», данные по которому вызвали заметное недоверие на Западе, — к большому разочарованию московских ученых, которые обвинили своих западных коллег в утративших актуальность предрассудках, ставших пережитком холодной войны, и в зависти к русской гениальности. «В реальности Россия демонстрирует пример, на котором другие могут учиться во многих ключевых сферах», — сказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, ранее в этом году. Крупные партии «Спутника V» уже были проданы в Сербию, Казахстан, Узбекистан и Аргентину.

Согласно официальным данным, все четыре вакцины обладают эффективностью более 90%. Поскольку теперь эти вакцины перешли из стадии разработки в стадию массового производства и поскольку в ближайшие несколько месяцев будут завершены клинические испытания еще нескольких вакцин, мы постепенно вступаем в фазу более острой конкуренции.

Так как население планеты сейчас составляет почти 8 миллиардов человек, любую компанию, участвующую в массовой вакцинации населения, ждет щедрый джекпот, — особенно если нам теперь придется ежегодно проводить ревакцинацию. К вопросу «у кого самая развитая наука» теперь добавляется вопрос «кто заработает больше всего денег».

Pfizer и Moderna, вероятно, возглавят списки на Западе, но их вакцины достаточно дорогие, а использованные ими технологии подразумевают, что их вакцины должны храниться и перевозиться при очень низких температурах. «Pfizer не сможет обеспечить весь мир своей вакциной, — сказал Никола Стоунхаус, профессор молекулярной вирусологии из университета Лидса. — Чтобы вакцинировать весь мир, должно быть много вакцин, производимых разными способами».

И тут в игру вступает AstraZeneca со своей вакциной, которая в глазах многих стран выглядит намного более привлекательной по сравнению с высокотехнологичными, но в логистическом смысле неудобными вакцинами ее американских конкурентов. Стоимость оксфордской вакцины почти в 8 раз меньше стоимости вакцины компании Moderna, и ее можно хранить в кухонном холодильнике. И вот здесь и начинаются настоящие проблемы.

Действительно ли имеют место грязные трюки?

Вероятно, то, что самый яркий луч надежды в Соединенном Королевстве с момента появления нового коронавируса в январе должен был обернуться столкновением международных интересов, было неизбежным.

На прошлой неделе источник в правительстве сообщил, что оксфордская вакцина стала жертвой грязных махинаций, призванных внушить недоверие к касающимся ее данным и отсрочить тот момент, когда она будет официально разрешена к массовому использованию в Америке. Нет никаких данных о том, что руководство компаний Pfizer или Moderna каким-то образом в этом замешано, однако инвесторы Уолл-Стрит вкладывают огромные деньги в акции американских производителей вакцин. Год назад акции Moderna на бирже Nasdaq стоили 19 долларов. В пятницу на момент закрытия торгов их цена составляла более 150 долларов. Рост акций компании Pfizer оказался менее стремительным, однако на прошлой неделе их цена поднялась выше 40 долларов впервые более чем за год. Некоторым инвесторам, возможно, не понравилась перспектива более дешевой и менее проблемной в логистическом смысле британской вакцины, которая могла негативно сказаться на их ожидаемых доходах. Президенту Дональду Трампу тоже, вероятно, не понравилось, что британцы сумели опередить его программу вакцинации под названием Operation Warp Speed («Операция невероятная скорость»). Неужели американцы ополчились на AstraZeneca?

К несчастью для оксфордских ученых, результаты их испытаний третьей фазы в ноябре подняли неудобный вопрос о том, как именно они получили такие впечатляющие показатели эффективности. Выяснилось, что часть испытаний пошла не по плану — по ошибке. Вместо того чтобы сделать всем добровольцам две полноценные дозы вакцины с разницей в четыре недели, из-за ошибки в расчете дозы в первой инъекции 3000 добровольцев получили лишь половину дозы — и результаты оказались на удивление хорошими. Они показали эффективность в 90% по сравнению с 62% эффективности среди остальных участников испытаний, что в среднем дало эффективность в 70%.

За этим последовала волна скептицизма, главным образом со стороны американцев, и AstraZeneca решила провести новые испытания с применением половинной дозы, что неизбежно приведет к отсрочке одобрения этой вакцины в Соединенных Штатах. По словам источников, оксфордские ученые подозревают махинации со стороны американцев: даже при эффективности в 62% эта вакцина должна снизить тяжесть течения болезни и спасти множество жизней. Показатели ее безопасности впечатляют, и пока нет никаких веских причин откладывать момент ее одобрения. Цена акций компании AstraZeneca на Лондонской бирже снизилась с максимального показателя в более чем 93 фунта стерлинга, который был зафиксирован в июле, до 80 фунтов стерлингов в пятницу.

Почему все это так важно, если вакцины работают?

В своем первоначальном комментарии на прошлой неделе Фаучи назвал американский аналог Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения «золотым стандартом» регуляции и отметил, что Управлению по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов никогда не удалось бы «срезать углы и ускорить процесс», не навредив своей репутации. Кроме того, Фаучи с раздражением добавил: «У нас и так немало проблем с людьми, которые скептически относятся к необходимости вакцинации».

Разработка эффективной вакцины и ее производство в промышленных масштабах — это только два элемента в процессе. Третий элемент — это убедить людей сделать себе инъекцию вакцины. Любой намек на разногласия, вероятнее всего, подорвет общественное доверие.

Хотя убежденных противников вакцинации достаточно мало, о чем свидетельствуют результаты опросов, ученые и правительственные чиновники признают, что многие британцы нервничают по поводу предстоящей вакцинации. Британцы беспокоятся, что вакцину разработали и одобрили слишком быстро, что она может вызвать побочные эффекты. Кроме того, некоторые до сих пор не понимают, что, чтобы справиться с этим вирусом, необходимо вакцинировать всех, а не только пожилых людей и людей, находящихся в группах риска.

Данные опроса, проведенного среди 9000 пациентов экспертами Imperial College Healthcare NHS Trust, показали, что 71% из них хотели бы сделать себе прививку от коронавируса, 10% отказались бы от нее по самым разным причинам, а остальные пока не решили. Этот опрос проводился в конце ноября, то есть уже после обнародования результатов испытаний вакцин Pfizer и Moderna, но до того, как у AstraZeneca возникли проблемы.

«Это очень понятная человеческая реакция — что люди, возможно, хотят подождать и понаблюдать, — сказала Азра Гани, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Королевском колледже Лондона. — Важно понять, почему у людей нет уверенности, а не игнорировать эту проблему».

Разразившиеся на прошлой неделе споры об излишней спешке и о том, что Великобритания «лучше, чем Бельгия», вряд ли помогут убедить сомневающихся в том, что за разработкой вакцины стоит наука. Как сказал один чиновник, «нет более пугающего зрелища, чем политик, берущий в руки иглу».

Тони Аллен-Миллз, The Times (Великобритания)