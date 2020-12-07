Финансовая безопасность украинцев вновь под угрозой

Мошенники всех мастей и пород часто играют на людском желании быстро разбогатеть, без риска и труда, на их наивности и финансовой безграмотности.

При этом они прикрываются терминологией биржевых торгов, инвестиций, спекуляций валютами, опционами и криптовалютами и прочими вещами, которые способны вселить благоговейный трепет начинающему «инвестору».

Как работают аферисты

Внешняя оболочка псевдо-компаний, которые обещают доход с биржевых операций, может быть очень солидной. Взять хотя бы тот же Freshforex (ликвидированное в Украине ООО «Фреш Форекс Украина»), «Интрейд», FXCoin и массу аналогичных «проектов», сообщает Obozrevatel.

У многих из них до сих пор есть работающие сайты, которые прикрываются липовыми лицензиями, несуществующими СРО и регуляторами, ссылаются на бренды закрывшихся компаний и так далее – делают все, чтобы пустить пыль в глаза и казаться серьезными.

Дополнительно мошенники сами ищут «клиентов», обзванивая потенциальных жертв. Этим обычно занимается наемный персонал «менеджеров» и центры IP-телефонии, которые оперативно меняют адреса своих «офисов» при необходимости.

Как правило, после того как жертва попала на крючок к какому-то псевдо-брокеру или якобы управляющему инвестиционными счетами, ее «обрабатывают» до тех пор, пока та не отдаст все свои сбережения.

Freshforex – только один из примеров

Мы уже упоминали Freshforex, как показательный пример мошеннического проекта данной тематики. У него, несмотря на ликвидацию у нас в стране, есть несколько сайтов и масса клонов, которые продолжают обманывать людей по всему миру. Вот некоторые из них:

freshforex.com

freshforex.org

dax100.org

fxcoins.org

daxioma.com/ru

fxspace.org

i-want.broker

i-want.trade

nas-broker.com

ct-trade.com

Данные компании не ограничиваются Украиной или СНГ, «работая» по всему миру. В качестве подтверждения можно привести хотя бы тот факт, что их деятельностью уже заинтересовались правоохранители в Израиле и Европе.

В Украине подобные компании, а также их учредители нередко уходят от ответственности, прикрываясь бюрократией, бездействием органов, а то и нужными связями.

Кто стоит за такими компаниями

Если говорить о «Фрешфорекс» и компаниях, которые создавались после него (Prof Advice LLC и так далее), то их учредителями являются некие Мартынюк и Кравчун.

Теперь они предпочитают работать через посредников (ООО «Легоютекс») или создавать компании, которые выполняют конкретные роли в мошеннических схемах.

На господина Мартюнюка и господина Кравчуна в данный момент зарегистрировано множество ООО, вроде МК ПАРТНЕР или Omni Stock Investment, и их объединяет не только «общее дело», но и заведенные уголовные дела. Все это можно найти в открытом доступе, включая выписки из реестров, заведенных дел, показания жертв мошенников и их подельников.

По ссылке представлена подробная информация на сайте, который посвящен разоблачению упомянутых проектов и людей, которые стоят у их руля.

Заключение: нельзя остаться в стороне

Во-первых, чтобы прекратить деятельность компаний, которые обманывают наивных людей и «разводят» их на «инвестиции», нужно придавать огласке бренды и фамилии, сайты и другую информацию, которая поможет распознать аферистов на начальном этапе.

Во-вторых, если вы уже стали жертвой, то писать заявления в киберполицию, инициировать чарджбек, сохранять переписки с данными «компаниями», собирать на них компромат.

Наконец, не помешает повышать грамотность людей, чтобы те не верили в «золотые горы» на бирже, гарантированный доход без риска и быстрое богатство. Если кто-то обещает такое – перед вами не совсем честный охотник за вашим депозитом, а то и откровенный мошенник.