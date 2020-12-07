Финансовая безопасность украинцев вновь под угрозой

Мошенники всех мастей и пород часто играют на людском желании быстро разбогатеть, без риска и труда, на их наивности и финансовой безграмотности.
При этом они прикрываются терминологией биржевых торгов, инвестиций, спекуляций валютами, опционами и криптовалютами и прочими вещами, которые способны вселить благоговейный трепет начинающему «инвестору».
Как работают аферисты
Внешняя оболочка псевдо-компаний, которые обещают доход с биржевых операций, может быть очень солидной. Взять хотя бы тот же Freshforex (ликвидированное в Украине ООО «Фреш Форекс Украина»), «Интрейд», FXCoin и массу аналогичных «проектов», сообщает Obozrevatel.
У многих из них до сих пор есть работающие сайты, которые прикрываются липовыми лицензиями, несуществующими СРО и регуляторами, ссылаются на бренды закрывшихся компаний и так далее – делают все, чтобы пустить пыль в глаза и казаться серьезными.
Дополнительно мошенники сами ищут «клиентов», обзванивая потенциальных жертв. Этим обычно занимается наемный персонал «менеджеров» и центры IP-телефонии, которые оперативно меняют адреса своих «офисов» при необходимости.
Как правило, после того как жертва попала на крючок к какому-то псевдо-брокеру или якобы управляющему инвестиционными счетами, ее «обрабатывают» до тех пор, пока та не отдаст все свои сбережения.
Freshforex – только один из примеров
Мы уже упоминали Freshforex, как показательный пример мошеннического проекта данной тематики. У него, несмотря на ликвидацию у нас в стране, есть несколько сайтов и масса клонов, которые продолжают обманывать людей по всему миру. Вот некоторые из них:
- freshforex.com
- freshforex.org
- dax100.org
- fxcoins.org
- daxioma.com/ru
- fxspace.org
- i-want.broker
- i-want.trade
- nas-broker.com
- ct-trade.com
Данные компании не ограничиваются Украиной или СНГ, «работая» по всему миру. В качестве подтверждения можно привести хотя бы тот факт, что их деятельностью уже заинтересовались правоохранители в Израиле и Европе.
В Украине подобные компании, а также их учредители нередко уходят от ответственности, прикрываясь бюрократией, бездействием органов, а то и нужными связями.
Кто стоит за такими компаниями
Если говорить о «Фрешфорекс» и компаниях, которые создавались после него (Prof Advice LLC и так далее), то их учредителями являются некие Мартынюк и Кравчун.
Теперь они предпочитают работать через посредников (ООО «Легоютекс») или создавать компании, которые выполняют конкретные роли в мошеннических схемах.
На господина Мартюнюка и господина Кравчуна в данный момент зарегистрировано множество ООО, вроде МК ПАРТНЕР или Omni Stock Investment, и их объединяет не только «общее дело», но и заведенные уголовные дела. Все это можно найти в открытом доступе, включая выписки из реестров, заведенных дел, показания жертв мошенников и их подельников.
По ссылке представлена подробная информация на сайте, который посвящен разоблачению упомянутых проектов и людей, которые стоят у их руля.
Заключение: нельзя остаться в стороне
Во-первых, чтобы прекратить деятельность компаний, которые обманывают наивных людей и «разводят» их на «инвестиции», нужно придавать огласке бренды и фамилии, сайты и другую информацию, которая поможет распознать аферистов на начальном этапе.
Во-вторых, если вы уже стали жертвой, то писать заявления в киберполицию, инициировать чарджбек, сохранять переписки с данными «компаниями», собирать на них компромат.
Наконец, не помешает повышать грамотность людей, чтобы те не верили в «золотые горы» на бирже, гарантированный доход без риска и быстрое богатство. Если кто-то обещает такое – перед вами не совсем честный охотник за вашим депозитом, а то и откровенный мошенник.