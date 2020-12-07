Учёные обнаружили необычайно полезное свойство чёрной смородины

Новое исследование учёных из университета Восточной Финляндии показало, что чёрная смородина влияет на уровень глюкозы в крови. Полифенольные соединения – антоцианы, получаемые из ягод, позволяют избежать резкого скачка глюкозы в крови, а также – её резкого падения.

Об этом пишут.

Антоцианы могут замедлять всасывание глюкозы из тонкого кишечника за счёт взаимодействия с ферментами, переваривающими углеводы, и белками, транспортирующими глюкозу.

Участниками исследования стали 26 человек (22 женщины и четыре мужчины). Они ели три разных продукта: пюре из чёрной смородины, продукт со смородиной и ферментированным киноа, продукт без чёрной смородины в составе и сахарную воду (в качестве контрольного продукта), чтобы выяснить, как чёрная смородина оказывает влияние на уровень глюкозы в крови. Каждый продукт содержал одинаковое количество углеводов и аналогичный состав сахарных компонентов. Образцы крови участников брали натощак и спустя 15, 30, 45, 60, 120 и 180 минут после еды. Исследователи изучили кровь на уровень глюкозы, инсулин и свободные жирные кислоты.

Результаты эксперимента, опубликованные в журнале British Journal of Nutrition, показали, что оба продукта, содержащие черную смородину, позволяли замедлить скачки и снижения уровня глюкозы в крови после еды, а также повысили чувствительность к инсулину. Эти факторы могут помочь уменьшить вероятность развития диабета второго типа.