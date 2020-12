Исследование: За 20 дней тотального ношения масок число новых случаев COVID-19 снижается на 45%

Ученые из Германии впервые показали, как ношение масок влияет на передачу вируса среди населения, а не в клинических условиях.

В Германии новое исследование показало, что маски для лица могут снизить число случаев заражения COVID-19 в среднем на 45% примерно через 20 дней после их обязательного введения. Об этом сообщает Forbes.

Результаты были опубликованы в рецензируемом научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и служат очередным доказательством, что маски являются экономически эффективным средством борьбы с распространением COVID-19.

Исследование проводилось в городе Йена в Германии в первую неделю апреля 2020 года, где ношение масок сделали обязательным. В последующие недели количество новых случаев коронавируса упало почти до нуля. Получив такой результат, все федеральные земли Германии, сделали обязательным ношение масок в конце апреля.

«Результат значительный, поскольку это первое исследование, которое определяет причинно-следственный эффект среди населения (а не в клинических условиях, например, среди медицинского персонала)», – говорит соавтор исследования из Майнцского университета Клаус Вельде.

Работа ученых показала, что маски для лица могут снизить количество новых заражения через 20 дней после их обязательного введения на 15-75%, в зависимости от региона. Снижение числа новых случаев было наибольшим среди лиц старше 60 лет.

Исследователи уточняют, что результаты могут изменяться в зависимости от климатических условий разных стран, а также местных правил. Они добавляют, что в Германии правила проведения тестов одинаковы, и поэтому не учитывались различия в тестировании. Также не оценивалась эффективность различных типов масок.

Стоит подчеркнуть, что несколько месяцев назад журнал публиковал обзор исследований, посвященных изучению эффективности масок, но результаты были поставлены под сомнение. Работа включала в себя опубликованные и еще не прошедшие рецензию исследования.

«Новый документ из Германии, в котором используются данные о случаях заражения, когда маски стали обязательными, демонстрируется явное сокращение передачи вируса. Хотя клинические испытания предлагают более убедительные доказательства, здесь авторы использовали несколько строгих подходов для оценки числа заболевших. Это серьезное исследование с четкими доказательствами того, что маски работают», – говорит ученый-клиницист и профессор микробиологии в Христианском медицинском колледже в Веллоре Гагандип Канг.

ВОЗ также обновила свои рекомендации по поводу использования масок. Теперь организация рекомендует людям носить маски как в помещении, так и на улице.

«В помещениях с плохой вентиляцией люди должны носить маски. Дома также необходимо носить маски при приеме гостей, если соблюдение дистанции невозможно, а уровень вентиляции неизвестен», – отмечают в ВОЗ.