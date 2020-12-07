Пацан к успеху шел: Мэр Чернигова по понятиям вступил в должность

Похоже, в Чернигове вновь начались «лихие 90-е». Только так можно объяснить речь вновь избранного мэра города Владислава Атрошенко, в которой он по-пацански пояснил свой успех.

Запись понятийной распальцовки, прозвучавшей на сессии Черниговского горсовета, утекла в сеть и стала хитом, а саму речь Атрошенко растащили на цитаты.

«Ровно я шел по жизни и мне одинаково — с кем говорить. Если позиция ровная — ты можешь одинаково говорить и с президентом, и с вором. Мне есть, что предъявить на сегодняшний день. Предъявите мне что-то», — заявил мэр Атрошенко.

Атрошенко работает мэром Чернигова с 2015 года. Тогда был избран от партии «Блок Петра Порошенко». До этого Владислав Атрошенко работал в Верховной Раде. Там он запомнился, как «бегунок», который отличился перебежками между властными партиями: «Наша Украина» – «Партия регионов» – «Блок Петра Порошенко».

Отметим, что это реликтовое чудо победило на выборах мэра Чернигова с очень высоким результатом в 77,5%. Баллотировался Атрошенко от карманной партии «Родной дом». Она же победила на выборах в горсовет, получив 58,05%.