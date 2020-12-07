Нардеп назвал причину резкого падения числа заражений коронавирусом

Жгите дальше, если совсем перестать тестировать, то и заболевших совсем не будет…

Карантин выходного дня очень эффективно сработал, заявил министр здравоохранения Степанов!

Такие слова министра передал около часа назад в Фейсбуке парламентарий Гео Лерос.

Особенно сработало то, что начали делать в два раза меньше тестов, сразу статистика улучшилась)

Жгите дальше, если совсем перестать тестировать, то и заболевших совсем не будет.

Можно ещё запретить слово «коронавирус», как в Туркменистане.

Не благодарите.

Совковые методы всё больше у нас в моде.