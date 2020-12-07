Деми Мур в который раз доказала, что с годами становится только краше

58-летняя звезда опубликовала фото, на котором примерила темно-синий комбинезон с укороченными рукавами. Вещь она удачно скомбинировала с коричневыми ботинками, а также очками-авиаторами. Она позирует на фоне живописного пейзажа, кружась и демонстрируя не только прекрасное расположение духа, но и роскошную фигуру.

58-летняя Деми выглядит столь соблазнительной и молодой, что поклонники просто не смогли сдержать слов восторга. «Очень красивая», «Выглядишь сказочно», «Ты выглядишь так красиво, леди», «Сегодня утром вы выглядите потрясающе! Какая вы красивая женщина! Вы держите себя в лучшей форме, и это видно!», «Потрясающе», «Прекрасна как всегда, а пейзаж только добавляет тебе красоты, принцесса», «Легенда», «Вот как можно так выглядеть?», «Вот как выглядеть удивительно, сильная женщина», — отметили фанаты бывшей жены Брюса Уиллиса.

Не меньше внимания они уделяют и детям актрисы. Не так давно Деми показала редкое фото, где позируют три уже взрослые дочери голливудской актрисы, которых она родила в браке с Брюсом Уиллисом. Семейное фото получилось милым и трогательным еще и потому, что подписала его Деми: «Мои девочки».

: Новости Ю