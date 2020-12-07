Они не террористы: Мураев объяснил появление в эфире канала «НАШ» боевика «ЛНР»

Бывший народный депутат и «регионал» Евгений Мураев считает, что приглашение главаря боевиков на телеканал «НАШ» не является нарушением закона. Об этом Мураев заявил на своей странице в Facebook.

По мнению Мураева, группировки «ДНР» и «ЛНР» — это «не террористические организации». Он также заявил, что приглашение представителя террористов Родиона Мирошника на эфир украинского телеканала не является нарушением действующего закона.

Кроме того, Мураев пообещал, что будет и дальше «делать свою работу и бороться». При этом экс-депутат Рады назвал издание LIGA.net «подонками» и «пропагандонами». Бывший регионал считает, что террорист Мирошник — не главарь пророссийских боевиков.

Добавим, что еще в 2018 году Верховный суд утвердил, что для признания террористами организаций «ДНР» и «ЛНР» не нужно никаких решений власти, достаточно решений судов в уголовных производствах.

Верховная Рада Украины определила «ЛДНР» террористическими организациями. Также за прошедшее с начала 2014 года время на основании принадлежности к группировкам «ЛДНР» были осуждены за «терроризм» десятки фигурантов уголовных дел. Также террористами «ЛДНР» считают большинство украинцев (больше 60%).

По факту участия в деятельности группировок «ЛДНР» местные правоохранители преследуют людей во всех странах мира, кроме России. В частности, члены группировок были осуждены судами Чехии, Германии и Болгарии.