Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, – генерал США

Нехватка воды во временно оккупированном Крыму стало проблемой для России, которая разместила на полуострове почти 30 тысяч военных. При этом постройка Керченского моста заблокировала Азовское море.

Об этом в интервью «Радіо Свобода» сообщил генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Когда у вас есть 30 тысяч российских солдат и моряков, знаете, тогда нехватка воды влияет на их способность вести операции за Крымом. И я думаю, что Кремлю нужен был Крым, поэтому они и применили силу открыто», – отметил он.

Американский офицер подчеркнул, что Россия пытается замаскировать украденный полуостров.

«Сейчас на полуострове почти 30 тысяч солдат, военно-морской флот, военно-воздушные силы, подводные лодки Черноморского флота, ракетные системы «Искандер». Следовательно, они дали четко понять – Кремль не заинтересован выводить это все из Крыма», – сказал он.

Ходжес акцентировал, что построенный Керченский мост стал петлей на Мариуполе и «шее» Украины. Построив этот мост, Россия заблокировала Азовское море.

«Я говорю о том, что мост возвели не просто для удобной логистики и транспорта, нет, это ворота в Азовское море. Когда я увидел построен мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море», – подытожил он.