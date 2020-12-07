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Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, – генерал США

07.12.2020

Нехватка воды во временно оккупированном Крыму стало проблемой для России, которая разместила на полуострове почти 30 тысяч военных. При этом постройка Керченского моста заблокировала Азовское море.

Об этом в интервью «Радіо Свобода» сообщил генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

«Когда у вас есть 30 тысяч российских солдат и моряков, знаете, тогда нехватка воды влияет на их способность вести операции за Крымом. И я думаю, что Кремлю нужен был Крым, поэтому они и применили силу открыто», – отметил он.

Американский офицер подчеркнул, что Россия пытается замаскировать украденный полуостров.

«Сейчас на полуострове почти 30 тысяч солдат, военно-морской флот, военно-воздушные силы, подводные лодки Черноморского флота, ракетные системы «Искандер». Следовательно, они дали четко понять – Кремль не заинтересован выводить это все из Крыма», – сказал он.

Ходжес акцентировал, что построенный Керченский мост стал петлей на Мариуполе и «шее» Украины. Построив этот мост, Россия заблокировала Азовское море.

«Я говорю о том, что мост возвели не просто для удобной логистики и транспорта, нет, это ворота в Азовское море. Когда я увидел построен мост, то понял, что это петля на Мариуполе, петля на шее Украины в Азовском море», – подытожил он.

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