«Слуги» зарегистрировали законопроект о продлении закона об особом статусе ОРДЛО

В понедельник, 7 декабря, в Верховной Раде представителями пропрезидентской фракции «Слуга народа» был зарегистрирован законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время текст документа не опубликован.

Известно, что законопроект «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» зарегистрирован под №4467.

Документ предусматривает продление особого порядка в ОРДЛО еще на год — до 31 декабря 2021 года.

Сейчас он находится на рассмотрении руководства парламента.