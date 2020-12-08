Зеленский намерен решить вопрос с локдауном в Украине во вторник – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 декабря, соберет совещание, во время которого будет решаться вопрос с локдауном в Украине.

Об этом пишет Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что на нем планируют определиться, усиливать ли карантин со 2 января.

В частности, планируется три сценария развития событий.

Первый – отложить заявление на неделю и подождать, возможно локдаун удастся отложить или вообще не вводить.

Второй – заявить о подготовке, но с возможным переносом на более позднюю дату.

Третий – заявить сразу о введении локдауна 2 января.