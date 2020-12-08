Сієнна Міллер розповіла про наслідки зради Джуда Лоу з нянею

Сієнна Міллер дала нове інтерв’ю The Daily Beast і розповіла про те, як її колишній наречений Джуд Лоу розбив актрисі серце.

Актор зрадив Сієнні з нянею його дітей ще в 2005 році, і це привернуло до актриси надмірну увагу громадськості, чого вона ніколи раніше не відчувала. «Це був один з найскладніших моментів, які, я сподіваюся, мені довелося пережити. При такому публічному розриві складно вставати з ліжка, не кажучи вже про те, щоб щоночі стояти перед натовпом в 800 чоловік (мова йде про виставу), це останнє, що ти хочеш робити. Це було дійсно складно. А ще це було в розпал божевілля папарацці. Вони знали, де я буду щоночі», – зізналася Сієнна.

Актриса сказала, що повністю викреслила той час зі своєї пам’яті: «Я не пам’ятаю цілих шість тижнів. Люди, які приходили до мене, говорили, що ми вечеряли, а я не пам’ятаю. Я була в такому шоці від усього цього. І мені було всього 23 роки. Але якщо ти пережив це, здається, що ти впораєшся тепер з усім».

Актриса також висловилася про увагу ЗМІ до її персони після скандалу: «Були моменти, коли це майже зводило мене з розуму, і це було неймовірно агресивно. Я навіть пішла в суд. Я таємно записала папараці на запальничку, яка була камерою, і домоглася того, щоб акт про конфіденційність був переданий до Вищого суду і змінив закон в Англії. Їм не дозволено фотографувати мене там, де я хочу конфіденційності».

Нагадаємо, після прем’єри «Красеня Алфі» в 2004-му Джуд почав зустрічатися з колегою по зйомках Сієною Міллер, і у них, здавалося, все було ідеально (вони навіть оголосили про заручини), поки не з’ясувалося, що увесь цей час актор спав з нянею його трьох дітей Дейзі Райт. Він публічно вибачився та покинув Дейзі, яка пізніше продала свою історію таблоїдам.

Сієнна і Джуд розлучилися після того, як трапився скандал, але возз’єдналися в 2009 році і зустрічалися ще пару років. Сьогодні Джуд Лоу одружений на Філіппі Коен (і нещодавно вшосте став батьком), а Сієнна поки самотня.