Крымскую елку назвали трубой в грязезащитном ковре

Главная новогодняя елка Крыма, установленная в оккупированном РФ Симферополе, вызвала массу негативных отзывов и комментариев со стороны крымчан.

Крымский блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter показала процесс монтажа елки. Новогоднее дерево очень похоже на свернутый конусом рулонный газон.

«Мэрия» Симферополя оправдывается и просит нас перестать плеваться в ковер на трубе», – написал блогер.

Помимо ассоциаций с рулонным газономЮ пользователи в комментариях делали предположения, что это скрытая доменная печь или труба, утепленная ковролином.

Некоторые предположили, что трубу завернули в грязезащитный коврик.

Кто-то заметил, что игрушки на такую елку лучше вешать вовнутрь.

Один из пользователей назвал новогоднюю «красавицу» ершиком.

По словам «мэра» Симферополя Елены Проценко, высота конструкции составляет 24 метра. Ее пообещали украсить игрушками и гирляндами.

О стоимости «елки» и ее происхождении в российской администрации Симферополя ничего не сообщили.

















