Укрзалізниця призначила три додаткові поїзди на зимові свята за напрямками з Києва до Івано-Франківська та Ворохти, з Полтави до Ворохти та з Кременчука до Івано-Франківська.

«Укрзалізниця продовжує активно готуватися до перевезень пасажирів під час новорічних свят.

Так, компанія призначила три поїзди в популярних напрямках», — ідеться в повідомленні прес-служби компанії. Так, призначено курсування таких додаткових поїздів:

№143/144 Київ — Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня.

Назад поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

№149/150 Полтава — Ворохта; поїзд із Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук — Івано-Франківськ; поїзд із Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.