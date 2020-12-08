Киевского рэпера не допустили к конкурсу из-за поддержки Шария

Рэпера Юрия Дагаева (Ядерна Могила) не допустили к участию в конкурсе от Фонда Развития украинского языка из-за его поддержки политических взглядов блогера Анатолия Шария. Об этом рэпер рассказал в Facebook.

По его словам, он направил заявку на рэп-конкурс от Фонда Развития украинского языка. После получения заявки организаторы спросили об отношении рэпера к Анатолию Шарию, объясняя вопрос «обычным интересом».

Через некоторое время Дагаев узнал, что не прошел отбор. «Итак, неужели дело в Шарие и в моих взглядах, а не в самой заявке? И получил вот такой ответ (фото в посте)», — написал рэпер.

В комментарии проекту «Слух» соорганизатор конкурса Назарий Кравченко подтвердил, что Дагаева не допустили к конкурсу из-за его политических взглядов.

«Есть конкурсная комиссия и демократический процесс отбора участников в финал. Есть талантливый человек, нормально читает на украинском, но «ватник». Большинство коллектива и я лично сказали, что не хотят видеть такого человека в отборе. Мы решили не допускать его, чтобы избежать конфликтов: среди нашего окружения, включая музыкантов, есть те, кто воевал в зоне проведения боевых действий и у них есть четкая позиция. Как среди нас, так и среди участников есть люди, которые относятся к этому сверхважно», — сказал он.

Кравченко отметил, что конкурс они проводят на собственные деньги и у них «есть видение». «У меня, например, на войне погибли друзья. Чтобы никто не поломал лицо этому ватнику и потому, что нам неприятно приглашать на наше мероприятие и в студию людей, которые относятся пренебрежительно к очень важным темам, он не попал (в финал)», — добавил он.