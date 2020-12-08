Ученые назвали продукты, от которых развивается рак

Продукты, которые являются источниками канцерогенов, запускают процесс развития онкологии в организме человека. Исследования ученых доказали прямую связь между рационом питания и раком желудочно-кишечного тракта. Именно наша диета во многом определяет, будем ли мы склонны к раку, или нет.

От момента, когда канцероген повреждает здоровую клетку до развития рака, может пройти от 10 до 40 лет. Канцерогенез — сложный и многоэтапный процесс, поэтому если есть жареное мясо каждую неделю, то последствия этого вы ощутите не сразу, но риск развития рака с каждым годом будет постепенно возрастать. Если вы едите вредную канцерогенную пищу несколько раз в год, то соответственно, риск развития онкологии становится в разы меньше.

Каждая клетка генетически запрограммирована на защиту и восстановление, но если не поставлять ей противораковые вещества, такие как витамины и другие антиоксиданты, содержащиеся в растительной пище, в какой-то момент она перестанет работать. Здоровая диета на ранних этапах способна подавить процесс канцерогенеза, но когда уже начнет развиваться предраковое поражение, тогда уже будет поздно менять свой рацион.

К продуктам, которые провоцируют возникновение рака, медики относят: копчености, газированные напитки, майонез, маргарин, алкоголь, сухие завтраки, вредные сладости.

Продукты, богаты антиоксидантными витаминами C, A, E, каротиноидами, фолиевой кислотой и полифенолами, наоборот, способны уберечь ваш организм от образования свободных радикалов. Чеснок, брокколи, зелень, томаты, черника, виноград, зеленый чай, грибы и цитрусовые в свою очередь снижают опасность возникновения онкологических заболеваний.