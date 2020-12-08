Депутаты устроили драку на первой сессии райсовета в Сумах

Во время проведения первой сессии Сумского районного совета депутаты устроили драку.

Инцидент произошел 7 декабря. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал депутат от «Европейской Солидарности» и бывший глава райсовета Вадим Акперов.

Он уточнил, что конфликт возник из-за объединения «Слуг народа» с «Оппозиционной платформой – За жизнь».

Депутаты начали драться в зале заседаний. Они выкрикивали нецензурные слова в адрес друг друга, а также угрозы и оскорбления. Затем в помещение прибыли правоохранители.

Как уточняет местный сайт Sumy Today, по итогам заседания главой райсовета был избран Виктор Химич (СН), а его заместителем стал Валерий Сорокин (ОПЗЖ).

(Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика)