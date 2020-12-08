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Андрей Шевченко оценил группу отбора к ЧМ-2022 в Катаре, куда попали Украина и чемпионы мира

08.12.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от жеребьевки отборочного раунда на чемпионат мира-2022.

Об этом сообщает сайт УАФ.

«Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди тех, кто находились в четвертой корзине», — отметил Шевченко.

По словам тренера, Финляндию «мы тоже знаем» — играли против этой сборной в квалификации на чемпионат мира-2018.

«Тогда матчи с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Только то, что она вышла на чемпионат Европы, уже говорит о ее прогрессе. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать больше», — отметил Шевченко.

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