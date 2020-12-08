Ще один автовиробник відмовляється від бензинових двигунів

Багато європейських країн планують повністю заборонити продаж автомобілів з бензиновими двигунами після 2030 року.

На цьому тижні про рішення перейти на електрику оголосила італійська компанія Maserati, яка розповіла про плани на наступні кілька років.

Першим електрокаром Maserati стане позашляховик Grecale. У 2021 році планується випуск гібридної версії, а вже у 2022-му очікується поява повністю електричної моделі. Слідом за Grecale очікується перехід на чисту енергію існуючих серій Gran Turismo і Gran Cabrio. Повідомляється, що це трапиться в найближчі п’ять років. Трохи раніше в продаж надійде гібридний седан Maserati Quattroporte. Його вихід очікується не раніше 2023 року.

Maserati входить в число брендів групи Fiat Chrysler Automobile, що володіє торговими марками Jeep, Dodge, Alfa Romeo і Lancia. Це означає, що перехід може спроститися за рахунок запозичення тих чи інших розробок інших автомобілів. Повна відмова від використання бензинових двигунів повинен відбутися до 2025 року.

Один з найбільш очікуваних автомобілів Maserati — спорткар MC20. Він отримає двигун V6 McLaren, що дозволяє розганятися до 100 км / год менш ніж за три секунди. Трохи пізніше з’явиться електрична версія, але відомостей про неї вкрай мало. Вказується, що вона буде швидше моделі з двигуном внутрішнього згоряння.