Усе, що потрібно знати про вітамін краси: чи дійсно він допомагає нашій шкірі

Постійно маскувати недоліки не обличчі декоративною косметикою може призвести до ще більших проблем зі шкірою. Як покращити стан шкіри за допомогою простих методів – читайте в матеріалі.

Вітамін Е називають вітаміном краси, адже він сприє відновленню та здоров’ю шкіри. Як його використовувати та в яких продуктах його шукати.

Користь вітаміну E для шкіри

Серед властивостей вітаміну E можна виділити регенерацію клітин, зміцнення капілярної сітки, ефект ліфтингу та запобігання швидкому старінню шкіри. Зокрема, вітамін перешкоджає поширенню вільних радикалів. Таким чином шкідливий холестерин не скупчується в організмі. Варто додати, що вітамін E володіє антитромбоцитною та протизапальною функцією. Він також утримує вологу в шкірі, сприяє нормальному виробленню шкірного сала та колагену.

Важливо: добова норма вітаміну E для підлітка від 12 до 18 – 14 міліграм, для дорослого – 15 міліграм. Варто дотримуватися цих рекомендації, аби не виникло передозування. Якщо під час споживання вітаміну ви помічаєте незвичні симптоми (судоми, високий тиск, головний біль), то припиніть прийом або перегляньте дозування.

У яких продуктах шукати вітамін E

авокадо;

горіхи;

варені яйця;

спаржа;

проросла пшениця;

шпинат;

оливкова, лляна та гарбузова олії.

Вітамін Е не дуже чутливий до впливу температури. Але для того, щоб зберегти всю користь вітаміну, необхідно зберігати продукти в захищеному від світла місці.

Внутрішнє застосування вітаміну E

Вітамін E продається в аптеці у формі таблеток та у потрібному дозуванні.

Перш ніж проходити курс, проконсультуйтеся з лікарем.

Зовнішнє застосування вітаміну E

Згаданий вітамін також можна придбати у капсулах та в рідкій консистенції. По кілька крапель можна додавати у ваш улюблений крем для обличчя чи наносити у чистому вигляді на проблемні ділянки шкіри щоранку та щовечора. Ви зможете покращити стан шкіри, якщо правильно та регулярно доглядатимете за нею. Спробуйте робити домашні маски із вмістом вітаміну E.

Дефіцит або надлишок вітаміну Е

У дорослих ризик виникнення дефіциту вітаміну краси практично виключений, зазначає fondation-louisbonduelle.org. Якщо все ж таки організм довго не отримував вітамін Е, то можуть спостерігатися певні неврологічні порушення, які пов’язані з поганою провідністю нервових імпульсів.

У дітей нестача вітаміну з’являється частіше та може спричинити розвиток сенсорної невропатії та арефлексії.

Надлишок вітаміну Е не має токсичної дії. Але наразі немає абсолютної впевненості в безпеці тривалого вживання цього вітаміну в помірних і великих дозах.

: beauty.24tv.ua