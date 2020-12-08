Идеал: Тина Кароль похвасталась женственными формами в черном боди

Певица Тина Кароль поделилась новым фото. Читай, чтобы узнать больше.

После завершения проекта “Голос страны” Тина Кароль и Дан Балан перестали появляться вместе, а поклонники начали подозревать пару в расставании.

Некоторые фанаты говорили и о возможной беременности Тины от молдавского певца. Однако сама Кароль подобные слухи так не прокомментировала.

В воскресенье, 6 декабря, Тина Кароль обнародовала фото, на котором запечатлена в черном боди. Поза певицы позволила поклонникам рассмотреть ее женственные формы.

“Сколько страсти в одном фото”, “прекрасные ноги”, “Ух, горячо”, “Лучшая”, “Самая красивая”, “Словами не передать, насколько это красиво”, – комментируют фото Тины пользователи.

: showbiz.clutch.ua