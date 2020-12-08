«Некому выносить тела, не успевают подойти к живым»: как коронавирус продолжает душить Одесчину

Одесса и другие населенные пункты области вот уже полгода как числятся в списке лидеров по распространению эпидемии коронавируса в Украине. Стабильно регион входит в первую тройку-пятерку по количеству заболевших. Там уже давно сортируют больных и даже за тяжелыми пациентами, которые задыхаются от нехватки кислорода, скорые едут по несколько часов.

На прошлой неделе стало известно, что из-за катастрофической нехватки медперсонала, в 5-й больнице города даже не успевают убирать тела умерших пациентов – живые лежат рядом с мертвыми.

Что происходит в регионе на самом деле

«Забирают только тяжелых пациентов и то не всегда»

В Одесской области с начала эпидемии заболели уже почти 52 тысячи человек, из которых умерли более 660.

По информации в.и.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского, пациентов с коронавирусом на Одесчине принимают 18 больниц. Из них 15 получают средства из «коронавирусного» пакета, остальные – ждут заключения договоров. На лечение одного пациента в отделении интенсивной терапии предусмотрено 45 тыс. грн, в обычном отделении лечение стоит 12 тыс. грн.

Это официальная информация. На самом деле все намного хуже, говорят одесские врачи, пациенты, волонтеры, блогеры. Надеются, что немного улучшить ситуацию может запланированное на этой неделе открытие двух стационаров по 100 коек каждый.

«Откроют-не откроют – сказать сложно. Ожидаем 100 концентраторов. Если приедут и отделения откроются, может, станет и полегче. Но пока это все только «если». В Одессе сегодня, как и по всей стране, цифры упали, что, как обычно, связано с выходными. Но с госпитализацией у нас по-прежнему сложно. Забирают только тяжелых пациентов и то не всегда», – рассказала знаменитый одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

«Больных не меньше, их больше. Я две недели дома лечилась, телефоны красные: консультировала, координировала, что делать, лечение назначала, на анализы отправляла. Бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов, взятых еще в прошлую среду, нет до сих пор. Мало того, за результатами ПЦР мы ездим сами в лабораторию, со списком! Оказывается, в 21-м веке отправить на имейл не получается. Наш Минздрав живет в отдельном мире, где все хорошо. Первичка захлебывается и больницы тоже», – добавила одна из семейных врачей Одессы, попросив не указывать её данных.

Врач также призвала людей не принимать антибиотики без анализов. Они не лечат вирусы, а только осложнения, если таковые возникают.

«До некоторых коллег просто не достучаться. Они видят пневмонию, матовое стекло и шпарят два антибиотика, а то и три. Пациентам становится только хуже. Потом это очень сложно разгребать в плане лечения», – добавила врач.

«Врачи не успевают подходить даже к живым»

Самая сложная ситуация, по словам врачей и волонтера Екатерины, в 5-й больнице Одессы, которая находится на улице Троицкой. Это именно та больница, где на прошлой неделе мертвые тела лежали рядом с пациентами. Фотографии СМИ показали одесские волонтеры, начался скандал, который привел только к увольнению начмеда, а не к решению ситуации.

«Там все пока плохо, ничего не решилось. Пациентам до сих пор дают списки с лекарствами, концентраторов не хватает, за кислородом очереди. Самая большая проблема – нехватка персонала. Даже к живым не успевают подходить, а вынести тело – это как минимум три человека нужно. Их просто нет», – объяснила Екатерина.

Одесский семейный врач подтвердила, что не хватает ни врачей, ни медикаментов. Кислород один на двоих, по очереди, врачей не видят сутками: «Мне пациент рассказывал, который выписался на прошлой неделе. Хорошо, что он хоть с медикаментами поехал. К врачам без претензий, зашиваются, людей тьма. Среднетяжелых нет, все тяжелые. Такой трэш был в начале прошлой неделе, что сейчас – боюсь даже подумать».

«Если состояние больного ухудшится, точно не откачают»

Вот что о 5-й больнице говорят одесские пациенты, которые там лечились и оставили свои отзывы в социальных сетях. Приводим их без сокращений:

Зоя Колесник:

«В той больнице, на Троицкой, только умирать люди могут. Там нет операционной и реанимации. На всю больницу несколько врачей и медсестёр. Это вообще не больница по большому счету, а манипуляционная, чтобы человек мог своими ногами прийти, например, на укол, который ему прописали в поликлинике напротив. Там даже санитаров нет, которые тяжелого больного могли б на каталке переместить от машины скорой помощи в приёмное отделение, а оттуда – в палату. Это все делают доктора скорой помощи, порой это маленькие хрупкие женщины, и плюс родственники больного. Санитары там вообще не предусмотрены! Если состояние больного критически ухудшается, то все, хана. Там точно не откачают. Зачем туда вообще людей везут, умирать что ли?»

Диана Богданова:

«Там катастрофа полная, мама лежит уже 5-й день, результатов на COVID-19 до сих пор нет. Вчера медсестра потеряла её назначение от врача и так она пролежала целый день без медикаментозной помощи. Кушать дают все холодное, греть негде, а бывает и вовсе не приносят еду. Помыться невозможно, так как в кране ледяная вода. Куда писать, с кем говорить, к кому, блин, достучаться?!»

Лариса Рыбакова:

«Все это правда! Лежу прямо сейчас в 5 больнице на четвёртом этаже, и так как я на ногах – а здесь таких мало – часто бегаю вниз в аптеку. Спускаешься вниз купить лекарства, прямо возле аптеки труп пролежал с 6:00 до 13:00! Потом прямо в нашем отделении по дороге в туалет тоже пол дня пролежал. Сегодня спускаюсь в аптеку – спрятали труп за лифтом. На третьем этаже в туалете мужчина умер, лежал прямо там тоже полдня!!! Вчера познакомились – сегодня его нет. Медперсонала катастрофически не хватает! Они не успевают физически помочь самым сложным. Врач появляется только утром, врача в отделении просто нет! Пока ищут, вызывают реаниматора или врача, люди умирают!»

Если такая катастрофическая ситуация в Одессе сложилась уже сейчас, в декабре, то что будет дальше? Ведь, по прогнозам специалистов, количество заболевших в Украине будет расти. Но власть так и не хочет прислушиваться к призывам врачей и обычных украинцев, которые настаивают на введении локдауна.

Галина Остаповец