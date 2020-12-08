В «ЛНР» сообщили, что десятки заключенных пошли воевать из-за вспышки болезней в тюрьме

Из-за условий пребывания в Славяносербской исправительной колонии на временно оккупированной территории Луганской области 67 заключенных согласились идти воевать, чтобы не заболеть.

Сообщение одного из пабликов в так называемой ЛНР опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан. В нем говорится, что в тюрьме резко возросло количество больных пневмонией и туберкулезом

Все вошли в незаконные формирования 2-й и 4-й так называемых ОМСБр в составе второго «Армейского корпуса Народной милиции ЛНР».

«Комплектование оккупационных войск Луганске проходит именно так», – прокомментировал Штефан публикацию.

В посте также отмечается, что фото с тюрьмы прислал один из участников формирований.