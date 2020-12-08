“Схема Плачковых”

По информации официального сайта президента, 10 ноября Владимир Зеленский на самоизоляции провел селекторное совещание по проблемам «Энергоатома». Спустя десять дней Кабмин освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики. За кадром остались причина увольнения и несколько имен: отец и сын Плачковы, Ринат Ахметов, Иван Баканов. А также цифра – 160 млн. грн. убытков. И поручение президента Службе безопасности – провести расследование.

Для начала немного теории. Исторически так сложилось, что больше половины электроэнергии вырабатывается на АЭС. И эта электроэнергия является самой дешевой из всех видов. Но в апреле 2020 года, практически сразу после назначения Ольги Буславец на должность и.о. министра, Минэнерго приняло новый энергетический баланс страны.

Согласно ему, выработка электроэнергии на всех четырех АЭС (Южной, Хмельницкой, Запорожской и Ровенской) снижается до половины мощности. Заместить ее должны более дорогая тепловая генерация и очень сильно дорогая «зеленая». По удивительному совпадению, у ДТЭК – 65% тепловой генерации и первое место в стране по ветряным и солнечным станциям.

Почему Буславец провела такое решение? Ведь “Энергоатом” на тот момент продавал госпредприятию “Гарантированный покупатель” 85% своей электроэнергии по фиксированной цене чуть больше $20 за МВт.ч, как бы выполняя социальный долг перед населением? А «зеленый» тариф составлял почти $160 за МВт.ч? Все очень просто: весна, карантин, полный локдаун, потребление электричества снизилось, и такое перераспределение спасло друзей Буславец от больших убытков.

А вот “Энергоатом” не спасло: в ноябре – т.е. к началу детективной истории с участием семьи Плачковых, о которой речь пойдет ниже, ему задолжали 23 млрд. грн. Долг только ГП «Гарантированный покупатель» за период с апреля по октябрь 2020 года превышает 8,6 млрд. грн., и для его погашения нет ни процедуры, ни источников. Доля атомной энергии в общем балансе, по некоторым оценкам, сократилась примерно до 39% (с почти 60%).

Но всего этого заинтересованным игрокам показалось недостаточно. Возникла идея подольше продержать работающие блоки АЭС в ремонте и не вводить в эксплуатацию, чтобы на время простоя компенсировать мощности опять-таки за счет тепловиков. И дать им дополнительно заработать еще летом и осенью. Сказано – сделано! Знакомьтесь с действующими лицами и исполнителями.

Григорий Иванович Плачков, 1981 г.р. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «Атомная энергетика». Работал в Минтопэнерго и “Энергоатоме”. С 2017 года – председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Иван Васильевич Плачков 1957 г.р., отец Григория. Бывший гендиректор и глава правления «Киевэнерго». В 1999-2000 и 2005-2006 гг. – министр топлива и энергетики. Потом – губернатор Одесской области. Возглавлял Бурштынскую ТЭС (как и нынешний премьер Денис Шмыгаль), подконтрольную ДТЭК. Член коллегии Минтопа. С 2012 года – бессменный глава наблюдательного совета “Киевэнерго” (тоже ДТЭК). В свободное время разливает вино “Колонист” на землях Одесской области, перешедших к нему во время губернаторства.

Плачковы единодушны в любви не только к энергетике и вину, но и к Буславец. Когда ее не удалось “впихнуть” на должность с первой попытки, и Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады представление о назначении министра, Плачков-младший рвал на себе бороду и писал в Facebook: “Без электроэнергии не будут работать аппараты искусственного дыхания и вспомогательная медицинская аппаратура! Как можно не назначать министра критической отрасли?!”.

А Плачков-старший и вовсе ставил на место “зеленого” во всех смыслах президента страны, который посмел заподозрить Буславец в связях с Ахметовым: “Меня очень сильно возмутили слова президента на пресс-конференции об отсутствии у нас независимых энергетиков. Это абсолютно не соответствует действительности. У нового министра Ольги Буславец достаточно опыта и знаний, она полностью понимает ситуацию. А постановка вопроса о ее зависимости – оскорбительна для энергетиков».

И вот усилиями этой троицы на 10 ноября – момент селекторного совещания в больничной палате главы государства – из 15 энергоблоков АЭС пять находятся в ремонте. Причем энергоблок №2 Запорожской АЭС на момент подключения, которое произошло уже после совещания, практически в день отставки Буславец, провел в ремонте 105 суток. А энергоблок №5 стоял к тому времени уже 222 дня.

Спросите, что там за суперполомки были? Не было никаких серьезных проблем! Просто Госатомрегулирования согласовывает сроки не только вывода блоков из эксплуатации, но и ввода. После окончания ремонта приезжает комиссия из ГИЯРУ и принимает работы на отремонтированном объекте. Или не принимает, обнаруживая массу недостатков. И тогда ремонт может продолжаться до бесконечности.

Фактически Плачков-младший умышленно заблокировал выдачу разрешения на запуск двух атомных блоков Запорожской АЭС суммарной мощность 2000 МВт под натянутым предлогом. Хотя все бумаги, доказывающие безопасность оборудования, были предоставлены в Инспекцию вовремя. Их даже показали премьеру и президенту.

Плачков-старший тем временем активно раздавал комментарии о том, что ни в коем случае нельзя забирать управление «Энергоатомом» у Министерства энергетики и передавать Кабмину, как этого хочет президент. В общем, семейный подряд работал на полную катушку.

Правда, они оба еще не знали, что критикуемый ими президент уже осведомлен о схеме с участием Плачкова-младшего и дал поручение СБУ расследовать “художества” возглавляемой им инспекции, из-за действий которой, по предварительным подсчетам, потеряно 160 млн. грн. Отец и сын все поняли, только когда начался скандал.

Григорий Иванович в панике срочно ушел на больничный и приказал своему заму ничего не подписывать. Выздоровел только ко дню рождения Ивана Васильевича, когда ошибочно решил, что буря прошла стороной. Хотя на самом деле буря вокруг этой истории только поднимается. И она вовсе не в стакане воды. Подчиненные Ивана Баканова над этим уже работают… Кроме того, в Государственное бюро расследований поступил запрос депутата фракции «Слуга народа» Сергея Нагорняка об убытках, причиненных недорослем Плачковым государству.

Не сидят также сложа руки другие олигархи от энергетики. Глубокое разочарование Владимира Зеленского в играх Ахметова и его команды вокруг “Энергоатома”, приправленное слухами о желании Рината Леонидовича обанкротить и приватизировать НАЭК, они пытаются конвертировать в назначение на вакантное место министра энергетики уволенного из “Нефтегаза” Юрия Витренко.

Амбициозный Витренко скучает в отставке, куда его загнал бывший друг Андрей Коболев, и потому сердит на весь окружающий мир. Дайте ему только зайти на какую-то должность с широкими полномочиями – он вам устроит и бурю, и Армагеддон, и резонансный уголовный процесс вместе взятые. Чисто чтобы размяться после простоя…

Автор: Николай Заводов