Экс-полицейская раскрыла новые факты об издевательствах над детьми в приюте в Одессе

В Центре социально-психологической реабилитации детей в Одессе (ранее – «Свитанок») избивали воспитанников и издевались над ними, а одна из воспитателей перед сном душила ребенка, садясь на него, из-за чего мальчик терял сознание.

Об этом на своей странице в Facebook заявила активистка Зоя Мельник, бывшая полицейская. Она рассказала о случае одной трудной семьи, дети из которой ранее попали в этот центр.

Мельник сообщила, что сама занималась этим делом, установила, что в семье было зафиксированное домашнее насилие, а мать страдала наркозависимостью.

Дети жили в доме без света и отопления, вместо окон там были полиэтиленовые мешки. Кроме того, несовершеннолетние были голодными.





«Единственный, кто помогал детям выжить, – бабушка, которая приходила их кормить», – рассказала Мельник. Она призналась, что тогда думала, что ребятам будет лучше в социальном учреждении.

«Лишь спустя два года, от уже других воспитанников этого ЦСПРД, я узнала, как девятилетнего мальчика Эльдара воспитатель «укладывала спать», садясь задницей на лицо. Мальчик задыхался, она приводила в его чувства, садилась опять. Девочек закрывали в изолятор, таскали за волосы, били головой об стенку», – написала активистка.

По ее словам, уголовное производство против этого центра закрыли, якобы этому «поспособствовало» руководство ЦСПРД. Директор этого центра должности не лишилась и работает до сих пор.

Мельник рассказала, что сейчас эти дети проживают с бабушкой. Самая старшая, 17-летняя, беременна и скоро родит.





