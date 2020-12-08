СМИ: Новый британский авианосец сломался из-за попадания воды

Новый авианосец военно-морского флота Великобритании HMS Prince of Wales сломался из-за попадания воды. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Авианосец, который стоит около 3,1 миллиарда британских фунтов стерлингов, отправили на длительный ремонт из-за того, что в его машинное отделение попала вода.

По информации журналистов, в системе пожаротушения корабля прорвало трубы и электрическое оборудование машинного отделения больше чем на сутки залила морская вода.

Отмечается, что из-за аварии боевой корабль не примет участия в военных учениях совместно с американскими истребителями F-35, а будет должен оставаться в портсмутском порту до весны следующего года. Данные учения планировали на протяжении нескольких лет.

При этом на ремонтные работы на авианосце потребуется потратить миллионы фунтов стерлингов.