В Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски

Драку из-за отсутствия маски затеял пассажир киевского троллейбуса. Конфликт возник на выходных, но видео появилось только сейчас.

Драка закончилась силовым задержанием хулигана, сообщают Вартові Еспресо.

На видео видно, как после словесной перепалки с троллейбуса выходит мужчина с собакой в оранжевой куртке. Через секунду возвращается и бьет палкой водителя по голове.

Окровавленный работник Киевпастранса выскакивает из троллейбуса и скручивает нападающего. Держит его до приезда полиции.

’’Вы поможете, или дальше будете снимать на телефоны?’’ – обращается к прохожим он.