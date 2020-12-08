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В Киеве водитель троллейбуса подрался с пассажиром из-за отсутствия маски

08.12.2020

Драку из-за отсутствия маски затеял пассажир киевского троллейбуса. Конфликт возник на выходных, но видео появилось только сейчас.

Драка закончилась силовым задержанием хулигана, сообщают Вартові Еспресо.

На видео видно, как после словесной перепалки с троллейбуса выходит мужчина с собакой в оранжевой куртке. Через секунду возвращается и бьет палкой водителя по голове.

Окровавленный работник Киевпастранса выскакивает из троллейбуса и скручивает нападающего. Держит его до приезда полиции.

’’Вы поможете, или дальше будете снимать на телефоны?’’ – обращается к прохожим он.

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