Врач спрогнозировал исчезновение коронавируса

Главврач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий не исключает трех волн заболеваний «короной» и прогнозирует, что COVID-19 исчезнет в 2022 году.

В интервью «ТСН» медик вспоминая пандемию испанского гриппа в 1918 году, отметил, что тогда первая волна была относительной небольшой — с 5−10% заболевших.

«Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн», — сказал он и добавил, что в Украине сейчас идет вторая волна, начавшаяся в августе этого года. Тарас Жиравецкий считает, что она должна достичь пика в конце января — начале февраля.

«Следующие полгода мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше», — прогнозирует медик и добавляет: «Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, во время которой может переболеть 25−30% населения».

Тарас Жиравецкий предполагает, что третья волна может продлиться 6−8 месяцев. «Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году он должен исчезнуть», — считает врач.