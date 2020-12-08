Кривой Рог как синоним Ватерлоо?

А зато бестолковость власти расти не будет. Потому что уже близка к теоретическому максиму. Это я про пьесу абсурда вместо выборов в Кривом Рогу в исполнении «Слуг», причем, «бога из машины» исполнил Ринат Ахметов.

Понятно, что Владимир Зеленский как человек богемы падок на всякие символы, предзнаменования и приметы. Соответственно, символическая победа кандидата от «Слуг» в родном городе ему была важна как знак благоприятного расположения звезд. Соответственно, делом занялись самые близкие ВАЗу люди: сначала Юрий Корявченков (Юзик), потом Сергей Трофимов, теперь бывший первый зам главы ОП. И никого лучше Дмитрия Шевчика — не политика, не харизматичного лидера, не просто известного человека — не нашли. Зато Шевчик, выходец из структуры Ахметова, однозначно символизирует крепкие объятия власти Зеленского и олигархата — то есть, то, против чего ВАЗ пламенно обещал бороться…

Криворожане этакий финт оценили по достоинству.

И когда на выборах в первом туре выяснилось, что «Слуга»Шевчик гарантированно проигрывает Юрию Вилкулу во втором туре, то офису президента пришлось идти на поклон к Ахметову. Юрия Вилкула за очень серьезные плюшки уговорили сняться, но теперь экзит-пол показывает, что Шевчик все равно не выиграл! А мэром стал Константин Павлов, баллотировавшийся от ОПЗЖ и тоже не чужой Ахметову.

В результате Зеленский получил то самое символическое поражение в родном городе, «Слуги» упустили возможность получить мэра хоть одного крупного города, а офис президента остался должен Ахметову… А ему нужно повышение тарифов на электроэнергию, так что готовьтесь.

Умеют же люди налажать на ровном месте, совершив 150% глупостей из 100% возможных!