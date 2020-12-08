«Рінат почав психувати, жбурнув документи»: жива ілюстрація, із чого виріс наш політичний клас

У фільмі «Спадкоємець» від «Громадського» найцікавіше – це аматорське відео та свідчення про життя донецько-дніпроперовської cosa nostra початку-середини дев’яностих

Жива ілюстрація того, із чого виріс український політичний клас. Цінності, смаки, мораль, совково-тюремна ділова етика, бандитські «понятійки».

Ось, наприклад, свідчення Євгена Щербаня-молодшого про вирішення спорів. Це вже пізніший час, 2013 рік. Він розповідає про те, як вони сперечалися з Рінатом Ахметовим про спадщину убитого батька:

«Ринат начал психовать, швырнул документы… Но потом озвучил такую фразу: если вы считаете, что что-то неправильно, то давайте найдем авторитета, которому мы все доверяем, и пусть он скажет. Если им будет принято решение, то я выполню. На этой встрече мы договорились, что третейским судьей выступит Иосиф Давидович Кобзон«.

Того разу, російський мафіозі не допоміг своїм українським друзям укласти «понятійку» (за Щербаневими словами, Кобзон не хотів сваритися з Ахметовим). І тоді Щербань зрозумів, що їх із братом дурять.

З одного боку – ніби нічого нового, але однаково все це треба тримати в голові та враховувати, коли ми говоримо про останні 29 років державності, наші перемоги й поразки, всі ці «крок вперед і два кроки назад». У нас дуже непрості проблеми в анамнезі.

Мирослава БАРЧУК