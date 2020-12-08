Вітчизняний виробник представив дорожній спецавтомобіль

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, спеціалісти заводу комунальної та дорожньої техніки «Спецбудмаш» переобладнали самоскид MAN TDS 33.430.

В результаті було створено дорожній комбінований спецавтомобіль з піскорозкидальним обладнанням та гідравлічним снігоприбиральним відвалом. Тут передбачено гідравлічний привід робочих органів.

Місткість бункера новинки становить 12 кубічних метрів, а максимальна максимальна ширина робочої зони – від 3 до 12 м. Своєю чергою щільність посипання дороги перебуває в межах 0,01-0,4 кг/м2.

За допомогою встановленого в кабіні водія пульта керування, управління гідравлічним обладнанням здійснюється з кабіни.

: specmachinery.com.ua

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