США рекордно нарастили поставки вооружений Украине

США в 2020 году продали вооружений Украине на рекордные 510 миллионов долларов, свидетельствует доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

При этом в 2019 году этот показатель составил всего $272,4 млн, в 2018 — $250,7 млн, в 2017 — $207,7 млн и $226,5 млн в 2016-м.

За все предыдущие годы общая стоимость поставок американских вооружений Украине составила $179,2 млн (начиная с 1950 года).

Другим постсоветким странам США продали вооружений намного меньше: