США рекордно нарастили поставки вооружений Украине

США в 2020 году продали вооружений Украине на рекордные 510 миллионов долларов, свидетельствует доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.
При этом в 2019 году этот показатель составил всего $272,4 млн, в 2018 — $250,7 млн, в 2017 — $207,7 млн и $226,5 млн в 2016-м.
За все предыдущие годы общая стоимость поставок американских вооружений Украине составила $179,2 млн (начиная с 1950 года).
Другим постсоветким странам США продали вооружений намного меньше:
- Литве на $136,5 млн,
- Грузии — $62,8 млн,
- Латвии — $38,1 млн,
- Молдове — $11,5 млн,
- Туркменистану — $1,3 млн,
- Казахстану — $1 млн,
- Эстонии — $610 тыс.,
- Азербайджану — $509 тыс.,
- Армении — $2 тыс.