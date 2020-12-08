Повінь – зміна системи

Menu
Close

США рекордно нарастили поставки вооружений Украине

08.12.2020

США в 2020 году продали вооружений Украине на рекордные 510 миллионов долларов, свидетельствует доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

При этом в 2019 году этот показатель составил всего $272,4 млн, в 2018 — $250,7 млн, в 2017 — $207,7 млн и $226,5 млн в 2016-м.

За все предыдущие годы общая стоимость поставок американских вооружений Украине составила $179,2 млн (начиная с 1950 года).

Другим постсоветким странам США продали вооружений намного меньше:

  • Литве на $136,5 млн,
  • Грузии — $62,8 млн,
  • Латвии — $38,1 млн,
  • Молдове — $11,5 млн,
  • Туркменистану — $1,3 млн,
  • Казахстану — $1 млн,
  • Эстонии — $610 тыс.,
  • Азербайджану — $509 тыс.,
  • Армении — $2 тыс.
Читайте також:   На Закарпатті туристка відчитала продавщицю на фестивалі вина з-за угорської мови
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *