Почему Зеленский так нервничает из-за Татарова и Микитася

Дело в том, что за неполный год Офис президента второй раз обвиняют к причастности к строительным схемам с участием деятелей времен Януковича. И в этот раз это не просто слова, а часть расследования НАБУ.

Прошлую неделю президент Владимир Зеленский завершил своим видео, где сравнил СМИ с тетеньками на лавочке. В принципе, в ту неделю у президента было достаточно поводов для досады, отмечает издание #Буквы. Он вынужден был капитулировать перед митингами ФОПов и отложить фискализацию большинства мелкого бизнеса до 2022 года, а вместо его проекта по возвращении криминальной ответственности за е-декларирование парламент проголосовал свой вариант.

Кроме того, Офис президента оказался в эпицентре коррупционного скандала. И в отличие от предыдущего скандала со сливом задержания вагнеровцев, в этой истории будет много свидетелей и тех, кто захочет говорить.

А суть дела такова – на этой неделе из СИЗО вышел бывший нардеп и экс-президент корпорации Укрбуд Девелопмент Максим Микитась.

Параллельно с новостью о его выходе из СИЗО и о том, что он пошел на сделку со следствием появилась и другая новость – после показаний Микитася детективы НАБУ должны были задержать зама главы Офиса президента Олега Татарова.

Охота на Укрбуд

Вкратце объясним предысторию – следственные действия против Микитася начались со сменой власти и весной 2019. Его, а также руководство Нацгвардии обвиняли в том, что вместо того, чтобы построить квартиры для военных на Печерске им предложили жилье на выселках Киеве, точнее на Красном хуторе.

НАБУ оценило ущерб от смены локации квартир бюджету в 81 миллион гривен.

15 мая НАБУ сообщил о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании “Укрбуд” Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

А в октябре аналогичное подозрение получил и Микитась. Но если Майборода вышел под залог в 2,5 миллиона, то Микитасю его установили сначала в 5,5 млн, а потом увеличили до 80.

Осенью же стали происходить странные вещи и с корпорацией «Укрбуд».

В сентябре директор корпорации Олег Майборода заявил, что Микитась вышел из строительного бизнеса.

Тут разъясним, что речь идет о одном из трех крупнейших застройщиков столицы. С момента создания в 2004 году Укрбуд имеет в своем портфеле больше 70 проектов, 44 из которых уже построены и введены в эксплуатацию. Только в 2019 компания вела 22 стройки в Киеве.

И вдруг в декабре 2019-го Укрбуд Девелопмент объявил себя банкротом. Жильцы недостроенных домов выходят на акции протеста под Офис преидента,

После митингов Микитась заявил, что он ни при чем и обвинил в нечистоплотности Олега Майбороду, а также нового соинвестора компании, ресторатора Дмитрия Федотенкова. Как уверял Микитась, за время, пока он был удален от работы, из компании вывели некие активы с доходностью более 4 млрд гривень.

Дмитрий Федотенков известен как совладелец компании ФМ Групп, которая развивает сеть ресторанов под брендом Tarantino family.

В ответ Майборода обвинил во всем Микитася, который якобы тратил деньги компании на роскошную жизнь и выводил активы. А также заявил, что Федотенков отказался от участия в проекте.

“Это одна из последних машин Максима Микитася – Lamborghini Urus стоимостью 700 000 долларов. Была первой в Украине. Есть и бронированный Майбах – за 600 тысяч долларов, есть и Aston Martin – за 300 000. И это самый простой пример для ответа на вопрос “Куда делись деньги?” – возмутился Майборода.

Президент Владимир Зеленский подключился к вопросу Укрбуда и сообщил, что 13 объектов будет достраивать Киевгорстрой. Он взял объекты “Пектораль”, “Новомостицький”, “Сонячна Рів’єра”, “Харківський”, “Гармонія”, “Кирилівський гай”, “Гвардійський”, Freedom, Lake house, Twin house, Urban park, “Академ Парк” та “Шевченківський”.

А вот на ряд других строек Фонд финансирования строительства допустил других застройщиков, в том числе Edelburg Development, владельцем которой является Сергей Кучер. Последнего в СМИ называют автором коррупционных схем Государственной архитектурной службы времен Януковича.

Первые звоночки о том, что участники строительных схем времен Януковича протоптали дорогу на Банковую стали звучать в начале 2020 года. А к февралю они уже превратились в раскаты колокола и привели к увольнению министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Дело в том, что по слухам, Бабак в разгар конкурса на нового главу Государстенной архитектурно-строительной инспекции решила поддержать бывшего главу ГАСИ Алексея Кудрявцева, тогда как на Банковую протоптала дорожку совсем другая команда.

Апогея скандал достиг 17 января, когда на совещание с представителями строительной отрасли те прямым текстом заявили тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку, что в ГАСИ советниками вернули людей времен схем Януковича, которые работали с уже упомянутым Кучером. В результате Гончарук заявил, что ликвидирует ГАСИ. Однако через месяц сам был отправлен в отставку.

С ликвидацией ГАСИ вопросы схем и откатов просто перешли под патронат других лиц.

3 февраля 2020 Telegram- канал Джокер обнародовал разговор Максима Микитася в ресторане, где он рассказывал собеседнику, что за уже упомянутым Кучером стоит Банковая, в частности, заместитель председателя ОП Трофимов, на то время еще помощник президента Александр Ермак и тогдашний глава ОП Богдан. И от их имени Кучер решает вопросы с застройщиками.

С февраля тема ГАСИ утихла. Летом благодаря Гео Леросу СМИ узнали о сотрудничества Офиса президента с Денисом Комарницким. А Микитась из-за упомянутого разговора оказался под арестом.

И вот сейчас строительная коррупция в окружении президента снова оказалась в эпицентре скандала.

В чем Микитась обвинил Татарова и почему опять поссорились Сытник и Венедиктова

2 декабря Микитась вышел из СИЗО, не только уплатив 55 миллионов, а перед этим пойдя на сделку со следствием.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, Микитась и две его сотрудницы дали свидетельства, которые изобличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.

Татаров и министр Захарченко

Олег Татаров – с лета зам главы Офиса президента. Он выходец из системы МВД, с 2011 по 2014 он возглавлял следственное управление министерства. После победы Революции достоинства подпал под люстрацию. Пытался восстановиться через суды. В итоге устроился на работу в Укрбуд, где согласно декларации за 2016 получал около 200 тысяч зарплаты. Позже также устроился в Академию МВД и зарплата в Укрбуде сократилась до 62 тысяч.

После выхода из СИЗО Микитась написал пост в Facebook, где описал знакомство с Татаровым и свою версию его роли в судьбе Укрбуда.

«Знакомство состоялось в 2011-2013 годах. Первые контакты его с Укрбудом имели место, когда он занимал должность зама ГСУ МВД Украины. Во время одного из наездов с обыском на «Укрбуд» были “изъяты” 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым; после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. “Сильный юрист для решения особых вопросов”» , – написал экс-директор.

По словам Микитася, Татаров работал с Майбородой, и именно их он обвиняет во всем, что случилось с компанией в прошлом году.

«Это он автор схем составленных им меморандумов по которым и увели Укрбуд. Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под “гарантии” денег на достройку ЖК “на потом”. Укрбуд девелопмент переоформили на подставных лиц, но денег на достройку “новые хозяева” так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов», – добавил он.

Татаров эти слова не комментировал, а вот Майборода намекнул на алкоголизмом Микитася, и что тот его хотел убить.

Исходя из информации Бутусова, после показаний Микитася НАБУ должно было задержать эксперта МВД Константина Дубоноса и Татарова.

Но, по словам журналиста, сначала задержание заблокировал суд, а потом в дело вмешался Офис генерального прокурора – в деле Татарова сменили следователей.

Заметим, как раз накануне Татаров выступил с критикой работы НАБУ.

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро выступило с заявлением, где без имен, но подтвердило информацию Бутусова, и обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности.

На следующий день ОГП заявил, что считает эти обвинения безосновательными и заявляет, что их можно “расценить исключительно как попытку публичной дискредитации, как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижение уровня доверия к ним до критически низкого”.

Следует напомнить, что точно так же представители Офиса генпрокурора себя вели пару месяцев назад, когда речь шла о задержании нардепа Александра Юрченко.

По данным Бутусова, Офис президента в эти дни провел совещание и решил защищать Татарова. А уже 4 декабря президент вышел с заявлением о «тетушках на лавочке», которые распускают сплетни о его команде.

На самом же деле, если год назад о коррупции в Офисе президента говорили только отдельные люди, указывая просто на то, что туда стали вхожи участники схем времен Виктора Януковича, то теперь эти обвинения попали в разработку НАБУ. И президент вместо того, чтобы продемонстрировать открытость для установления истины, нападает на СМИ. Хотя должен был бы помнить, чего стоил Петру Порошенко кейс Семочко.

Татьяна Николаенко, опубликовано в издании bykvu.com