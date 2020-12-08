В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По состоянию на 8 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений — в Сумской, Запорожской и Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области — 941,5 (-), в Запорожской области — 752,6 (+) и в Черкасской области — 747,8 (=).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области — 205,7 (-), в Луганской области — 211,5 (+) и в Кировоградской области — 211,5 (-).