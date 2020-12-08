В Беларуси предупредили о задержках на границе при въезде из Украины

8 декабря, на границе Украины с Беларусью возможны задержки при оформлении на въезд с украинской стороны. На белорусском КПП «Новая Гута» будут проводиться работы.

Об этом сообщили в Гомельской таможне, передает «БЕЛТА».

Сообщается, что на пункте пропуска Новая Гута» (сопредельный украинский — «Новые Яриловичи») будут проводиться электромонтажные работы с 13:00 до 15:00.

«В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами», — говорится в сообщении.

Гомельская таможня просит сегодня выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.

Напомним, в ноябре Беларусь запретила въезд иностранцам в рамках борьбы с COVID-19. Запрет не касается пассажиров, которые прибывают в аэропорт Минска. Кроме того, он не распространяется на дипломатов, дальнобойщиков, членов семей граждан Беларуси, иностранцев с видом на жительство и разрешением на работу и так далее.