Диетологи назвали три привычки здорового завтрака

В последние годы во множестве исследований появляется вопрос: нужно ли есть завтрак или нет? Споры по этому поводу также не утихают среди экспертов в сфере питания. Многие из нас, так и не узнав истины, предпочитают чашку чая или кофе вместо полноценного приема пищи. Однако американские диетологи уверяют, что есть завтрак очень полезно для здоровья, тем более, что это способствует снижению или поддержанию веса в норме. Вот несколько советов здорового завтрака от американских специалистов:

Готовьте завтрак накануне вечером

Приготовление утренней пищи заранее снижает вероятность того, что вы пропустите завтрак или выберете вредный вариант перекуса. Эксперт в сфере здорового питания Джим Уайт рекомендует выбирать завтрак с высоким содержанием клетчатки, к примеру овсяные хлопья, что поможет почувствовать себя более сытым.

Следуйте полезным напоминаниям

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Health Informatics Journal, показало, что люди, которые регулярно получали текстовые напоминания о ежедневном “бюджете калорийности”, выбирали более здоровую пищу. Специалисты советуют разместить мотивирующие напоминания о своих целях в отношении здоровья в местах, где вы их увидите утром, например, в зеркале в ванной. Это поможет вам выбрать полезные продукты не только для завтрака, а и последующих приемов пищи.

Не употребляйте сладкие злаки

Ни для кого не секрет, что потребление слишком большого количества сахара может привести к лишнему весу, который в свою очередь часто вызывает другие проблемы со здоровьем, такие как диабет и болезни сердца. Американские эксперты категорически не рекомендуют есть злаки с содержанием сахара, ведь в одной их миске больше сахара, чем в пирожном или пончике.

: health.comments.ua