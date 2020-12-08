Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком

Причем пшик издадут правоохранители именно тем местом, на котором они сидят и по совместительству думают. А все так «красиво» начиналось, так громко заявлялось и… все как всегда.

Как обычно, пользуясь своей практически безнаказанностью, представители СБУ, заявили о «ликвидации» организованной преступной группы «Князя», об арестах основных фигурантов, об обысках в квартирах и офисах, о большом количестве денег и ценностей, изъятых во время следственных действий. В первую очередь подобные заявления правоохранителей, следуя букве Закона, должны быть, подтверждены решением суда. Но не в нашей стране. У нас практически любой гражданин может стать преступником только по заявлению тех, кто призван защищать его права и свободы.

Практически так и произошло с задержанными людьми из так называемой группировки «Князя». Их уже окрестили бандитами, рейдерами, преступниками, не представив публике ни одного доказательства их вины. Более того, в официальных документах, таких как «Подозрение в совершении преступления» не содержится ни одного доказательства, кроме показаний «потерпевшего». Это конечно звучит как анекдот, но во время обысков у подозреваемых не обнаружены даже меченые деньги, предоставленные правоохранителями для передачи потерпевшим якобы «злоумышленникам» в качестве «выкупа».

Но хотелось бы вернуться несколько к истории громкого задержания и «разгрома», так называемого ОПГ «Князя». В далеком 1991 году группа из двух офицеров РВСН (ракетные войска стратегического назначения), привлекла к противоправной деятельности одного гражданского. Их стало трое. Занялись «товарищи» модным ремеслом – рэкетом, т.е. вымогательством. В определенный момент их деятельность пересеклась с подобной же группировкой. В результате «неразрешимого конфликта интересов» в водах одного из водоемов Волчанского района были обнаружены тела руководителя противоборствующей группы и его сожительницы. По подозрению в совершении убийства харьковские милиционеры задержали В. Казарцева (майор РВСН) «Князь», М. Гончаренко (лейтенант РВСН) «Гончарик», В. Волков, давно покойный.

После задержания, на просьбу активно поработать со следствием откликнулся молодой лейтенант… Прошло несколько лет, все участники того преступления отбыли свои срока и вернулись в родной город. Каждый жил своей жизнью, мало общались, строили свои «бизнеса». Первым к коммерческому успеху пришел Вадим Казарцев, Михаил Гончаренко перебивался заработками охранника. Не выдержав такой «малообеспеченности» «Гончарик» пришел к бывшему подельнику и решил «поплакаться в жилетку». Чем руководствовался «Князь», когда решил «подтянуть» старого знакомого, неизвестно, но, скорее всего, обычное чувство жалости было не чуждо этому человеку. К этому времени в сферу интересов В. Казарцева попало предприятие ООО «НПФ Бархан», занимавшееся добычей песка. Сложности с управлением этим активом побудили его включить в состав соучредителей и «Гончарика», фактически дав тому кусок хлеба, при условии, что последний будет отдавать часть прибыли и остальным учредителям. Тут необходимо отметить, что другими владельцами предприятия являлись сам Вадим Казарцев и его зять Олег Кияшко. Что произошло дальше не сложно угадать. Почувствовав вкус денег, Михаил Гончаренко решил увеличить свою часть прибыли за счет доходов остальных учредителей. В тех кругах, в которых и «Гончарику», и «Князю» пришлось вращаться после 1991 года, такие действия называют «крысятничеством». Но Михаила это не остановило. А дальше все пошло по известному сценарию. «Гончарику» предложили вернуть деньги, недополученные остальными владельцами и выйти из состава учредителей.

Недаром в уголовной среде не любят крыс, ведь старое правило о том, что «загнанная в угол крыса кусается» никто не отменял. Вот и в нашей истории М. Гончаренко решил «укусить» и ему было все равно, кто попадет под «раздачу», кто окажется на нарах – лишь бы не возвращать деньги.

Более того, «Гончарик», позиционирующий себя как «авторитет в преступном мире», не побрезговал побежать за помощью и защитой к правоохранителям. Имея родственные связи в СБУ, Михаил Гончаренко, по всей вероятности, пообещал «чекистам» золотые горы с предприятий, владельцами которых являются Олег Кияшко и покойный Вадим Казарцев. И машина завертелась, закрутилось уголовное производство. Для того, чтобы этим делом могла заниматься СБУ в производстве появились статьи УК Украины о финансировании террористов, посягательстве на территориальную целостность и прочие, от которых на сегодняшний день обвинению пришлось отказаться по банальной причине отсутствия таких действий со стороны «ОПГ «Князя».

Об уровне профессиональной подготовки нынешних оперов СБУ говорит тот факт, что в деле ОПГ нет ни одного доказательства, кроме показаний М. Гончаренко и его ставленника в ООО «НПФ Бархан». Часть задержанных летом якобы участников ОПГ, уже оказались на свободе. Пристальное и явно пристрастное внимание приковано к Олегу Кияшко. Ну, его, конечно же, нельзя отпускать, ведь только он может переписать права на агрохолдинг и ряд других предприятий на заинтересованных в этой эпопее лиц. И продолжается внесудебное преследование человека, содержание под стражей без весомых на то оснований. Основной уликой для следственного судьи и судей апелляционной инстанции являются слова СБУшников о том, что у представителей Фемиды «рыльце в пушку» и они могут оказаться на скамье подсудимых как и Олег Кияшко.

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