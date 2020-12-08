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Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком

08.12.2020

Причем пшик издадут правоохранители именно тем местом, на котором они сидят и по совместительству думают. А все так «красиво» начиналось, так громко заявлялось и… все как всегда.

Как обычно, пользуясь своей практически безнаказанностью, представители СБУ, заявили о «ликвидации» организованной преступной группы «Князя», об арестах основных фигурантов, об обысках в квартирах и офисах, о большом количестве денег и ценностей, изъятых во время следственных действий. В первую очередь подобные заявления правоохранителей, следуя букве Закона, должны быть, подтверждены решением суда. Но не в нашей стране. У нас практически любой гражданин может стать преступником только по заявлению тех, кто призван защищать его права и свободы.

Практически так и произошло с задержанными людьми из так называемой группировки «Князя». Их уже окрестили бандитами, рейдерами, преступниками, не представив публике ни одного доказательства их вины. Более того, в официальных документах, таких как «Подозрение в совершении преступления» не содержится ни одного доказательства, кроме показаний «потерпевшего». Это конечно звучит как анекдот, но во время обысков у подозреваемых не обнаружены даже меченые деньги, предоставленные правоохранителями для передачи потерпевшим якобы «злоумышленникам» в качестве «выкупа».

Но хотелось бы вернуться несколько к истории громкого задержания и «разгрома», так называемого ОПГ «Князя». В далеком 1991 году группа из двух офицеров РВСН (ракетные войска стратегического назначения), привлекла к противоправной деятельности одного гражданского. Их стало трое. Занялись «товарищи» модным ремеслом – рэкетом, т.е. вымогательством. В определенный момент их деятельность пересеклась с подобной же группировкой. В результате «неразрешимого конфликта интересов» в водах одного из водоемов Волчанского района были обнаружены тела руководителя противоборствующей группы и его сожительницы. По подозрению в совершении убийства харьковские милиционеры задержали В. Казарцева (майор РВСН) «Князь», М. Гончаренко (лейтенант РВСН) «Гончарик», В. Волков, давно покойный.

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После задержания, на просьбу активно поработать со следствием откликнулся молодой лейтенант… Прошло несколько лет, все участники того преступления отбыли свои срока и вернулись в родной город. Каждый жил своей жизнью, мало общались, строили свои «бизнеса». Первым к коммерческому успеху пришел Вадим Казарцев, Михаил Гончаренко перебивался заработками охранника. Не выдержав такой «малообеспеченности» «Гончарик» пришел к бывшему подельнику и решил «поплакаться в жилетку». Чем руководствовался «Князь», когда решил «подтянуть» старого знакомого, неизвестно, но, скорее всего, обычное чувство жалости было не чуждо этому человеку. К этому времени в сферу интересов В. Казарцева попало предприятие ООО «НПФ Бархан», занимавшееся добычей песка. Сложности с управлением этим активом побудили его включить в состав соучредителей и «Гончарика», фактически дав тому кусок хлеба, при условии, что последний будет отдавать часть прибыли и остальным учредителям. Тут необходимо отметить, что другими владельцами предприятия являлись сам Вадим Казарцев и его зять Олег Кияшко. Что произошло дальше не сложно угадать. Почувствовав вкус денег, Михаил Гончаренко решил увеличить свою часть прибыли за счет доходов остальных учредителей. В тех кругах, в которых и «Гончарику», и «Князю» пришлось вращаться после 1991 года, такие действия называют «крысятничеством». Но Михаила это не остановило. А дальше все пошло по известному сценарию. «Гончарику» предложили вернуть деньги, недополученные остальными владельцами и выйти из состава учредителей.

Недаром в уголовной среде не любят крыс, ведь старое правило о том, что «загнанная в угол крыса кусается» никто не отменял. Вот и в нашей истории М. Гончаренко решил «укусить» и ему было все равно, кто попадет под «раздачу», кто окажется на нарах – лишь бы не возвращать деньги.

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Более того, «Гончарик», позиционирующий себя как «авторитет в преступном мире», не побрезговал побежать за помощью и защитой к правоохранителям. Имея родственные связи в СБУ, Михаил Гончаренко, по всей вероятности, пообещал «чекистам» золотые горы с предприятий, владельцами которых являются Олег Кияшко и покойный Вадим Казарцев. И машина завертелась, закрутилось уголовное производство. Для того, чтобы этим делом могла заниматься СБУ в производстве появились статьи УК Украины о финансировании террористов, посягательстве на территориальную целостность и прочие,  от которых на сегодняшний день обвинению пришлось отказаться по банальной причине отсутствия таких действий со стороны «ОПГ «Князя».

Об уровне профессиональной подготовки нынешних оперов СБУ  говорит тот факт, что в деле ОПГ нет ни одного доказательства, кроме показаний М. Гончаренко и его ставленника в ООО «НПФ Бархан». Часть задержанных летом якобы участников ОПГ,  уже оказались на свободе. Пристальное и явно пристрастное внимание приковано к Олегу Кияшко.  Ну, его, конечно же, нельзя отпускать, ведь только он может переписать права на агрохолдинг и ряд других предприятий на заинтересованных в этой эпопее лиц. И продолжается внесудебное преследование человека, содержание под стражей без весомых на то оснований. Основной уликой для следственного судьи и судей апелляционной инстанции являются слова СБУшников о том, что у представителей Фемиды «рыльце в пушку» и они могут оказаться на скамье подсудимых как и Олег Кияшко.

insidernews.info

 

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