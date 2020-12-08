На Ривненщине от COVID-19 умерла 14-летняя девочка

На Ривненщине от осложнений COVID-19 умерла 14-летняя жительница села Приветное.
Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Ривненской облгосадминистрации в Facebook со ссылкой на информацию круглосуточного оперативного штаба противодействия коронавирусу. Девочка имела несколько тяжелых врожденных патологий, в частности, генетическую и сердечную.
По информации заместителя начальника областного управления здравоохранения Елены Гандзюк, пациентка поступила 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Больную доставили в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря ее состояние ухудшилось, и ночью девочка умерла.
Также за сутки в Ривненской области умерли 89-летний житель с. Заболотенцы Млыновского района, дубенчанин 63 лет, 65-летний житель с. Башаровка Радивиловского района, жители Ривного 73 и 83 лет и двое – 66 лет, говорится в сообщении.
Всего за время пандемии жертвами болезни стали 424 жители Ривненской области.
Выздоровели за сутки, 7 декабря, 827 пациентов (27 361 с начала пандемии).
Зарегистрировано за этот период 374 новых больных с COVID-19, из них:
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г. Ривне – 215;
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г. Вараш – 22;
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г. Костополь – 1;
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г. Радивилов – 1;
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Владимирецкий район – 20;
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Заречненский район – 1 (с. Островск)
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Здолбуновский район – 35;
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Острожский район – 7;
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Ривненский район – 33;
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Рокитновский район – 28;
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Сарненский район – 11.
Загруженность медучреждений региона по состоянию на 8 декабря составляет 48%, в больницах Ривненщины находится 805 пациентов с диагнозом и подозрением на COVID-19, из них 237 – в тяжелом состоянии, 67 – в реанимации, семь больных подключены к ИВЛ-аппаратам.
С начала пандемии в области выявлено 34 088 случаев болезни.