Надія Мейхер провела зйомку у стилі аркур

Надія Мейхер нещодавно стала бронзовою призеркою шоу “Танці з зірками”. Також вона активно розвиває свою музичну кар’єру, тому недивно, що є популярною.

У своєму Інстаграм вона опублікувала знімки з нової фотосесії. Зірка стала героїнею фотопроекту Ростислава Ріпки рід назвою “Аркур. Натхнення”. Це найбільша фотосесія у такому стилі в Україні. У ній взяли участь 37 відомих жінок України.

Цей проект буде представлений у 2021 році у вигляді фотокниги. проте Надія поділилась своїми знімками вже зараз. Для фотосесії вона позувала у одязі власного бренду meiher by meiher. Один образ складався з білої сорочки, де вона оголила плечі. Для іншого співачка одягла чорний тренч з бежевими вставками.

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Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

: glianec.com

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