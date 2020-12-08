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Держдеп США включив Росію до «спецсписку» через порушення релігійних свобод

08.12.2020

Державний департамент США включив Росію до спеціального “списку спостереження” країн, які порушують релігійні свободи.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Майка Помпео.

“Ми додаємо Росію, Коморські острови, Нікарагуа та Кубу до спеціального списку спостереження за урядами, які вчинили або допускали серйозні порушення в питанні релігійної свободи”, – повідомив Помпео. 

Водночас, завдяки зробленому значному прогресу за минулий рік, Узбекистан і Судан були виключені з цього списку.

За словами Помпео, Сполучені Штати також позначили Бірму, Китай, Еритрею, Іран, Нігерію, Північну Корею, Пакистан, Саудівську Аравію, Таджикистан та Туркменістан як країні, що «викликають особливе занепокоєння» з приводу свободи віросповідання.

«США продовжуватимуть працювати над припиненням релігійно вмотивованих переслідувань у всьому світі та сприяти забезпеченню того, щоб кожна людина в будь-який час мала право жити згідно зі своїми переконаннями», – зазначив Помпео.

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