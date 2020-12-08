Кабмін консультується з Павлом Дуровим

Мінцифри обговорювало з Дуровим питання криптовалюти і віртуальних активів. Федоров говорить, що не має “упереджень щодо різних секретних служб”.

В Україні Мінцифри консультується з творцем месенджера Telegram, російським мільйонером Павлом Дуровим. Про це заявив глава міністерства, віце-прем’єр Михайло Федоров в інтерв’ю проекту Зе Інтерв’юер у понеділок, 7 грудня.

“Я знаю команду Дурова. Знаю весь його менеджмент, ми спілкуємося, консультуємося навіть щодо законопроектів, які пов’язані з криптовалютою, віртуальними активами і т. д”, – сказав Федоров.

Міністр додав, що не має “упереджень щодо різних секретних служб”, маючи на увазі можливі зв’язки Дурова з ФСБ. При цьому він уточнив, що “питання державної ваги не потрібно відправляти в месенджерах”.

Нарешті, Федоров назвав найбільш захищеними і комфортними месенджери Telegram і WhatsApp.