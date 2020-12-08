Выступление боевика на украинском телевидении: владелец канала заявил, что «ЛДНР» — не террористы

Владелец пророссийского телеканала «НАШ», бывший нардеп-«регионал» Евгений Мураев заявил о том, что «ДНР» и «ЛНР» не являются террористическими организациями.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом Мураев прокомментировал присутствие в эфире телеканала «советника» главаря «ЛНР», представителя боевиков на минских переговорах Родиона Мирошника.

«У тех, кто хоть раз видел или слышал Родиона Мирошника, участника политической подгруппы ТКГ в Минске, примененный в его адрес эпитет «главарь» вызовет гомерический хохот», — написал Мураев.

Мураев утверждет, что «ЛДНР» не признаны террористическими организациями как Украиной, так и миром.