Сегодня корабль SpaceX доставит на МКС около трех тонн грузов

Согласно контракту NASA и компании Илона Маска SpaceX, корабль Dragon доставит на станцию 2900 кг грузов. Это произойдет в 20.30 по киевскому времени. Важная часть посылки с Земли –материалы для научных исследований.

21 грузовую миссию специалисты SpaceX и NASA запустили вчера из Космического центра имени Кеннеди (Флорида).

Как сообщили в SpaceX, новая версия грузового корабля способна доставлять вдвое больше грузов, чем предыдущая.

Чем посылка с Земли порадует астронавтов

Dragon привезет астронавтам материалы, которые необходимы им для текущих исследований.

Одним из самых значимых для астронавтов является изучение воздействия микрогравитации на сердце. Чтобы узнать, какие изменения претерпевает жизненно важный орган на клеточном уровне, астронавты используют 3D-модель сердечной ткани. Этот образец значится среди грузов Dragon.

Есть в этой посылке и материалы для другого, не менее актуального исследования. Оно посвящено длительному влиянию микрогравитации на выживаемость клеток мозга.

Астронавты также тестируют новую технологию для подсчета лейкоцитов в условиях космоса.

Некоторые материалы научного груза предназначены для изучения влияния микробов на метеоритные породы.

Ученые МКС будут тестировать и новейшие виды пайки, которые впоследствии пригодятся для строительства жилых помещений и транспортных средств в космосе. Сегодня астронавты получат все необходимое для таких испытаний.

Это лишь некоторые из сотен исследований, которые в настоящее время проводятся на борту орбитальной лаборатории в области биологии, биотехнологии, физики, а также наук о Земле и космосе.

Новые достижения астронавтов помогут сохранить их здоровье во время длительных космических путешествий. Полученные результаты пригодятся также для будущего освоения Луны и Марса.

: vokrugsveta.ua