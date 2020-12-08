На Черкасщине священник Московского патриархата пожаловался на верующих из-за перехода в ПЦУ: тех вызвали на допрос

В Черкасской области священник Русской православной церкви в Украине (РПЦвУ, самоназвание – Украинская православная церковь Московского патриархата) пожаловался на верующих за их переход в Православную церковь Украины (ПЦУ), и тех вызвали на допрос в полицию.

Об этом сообщается на сайте «Вести Черкащины». В сельское полицейское отделение пришли десятки людей.

По словам верующих, их позвали, чтобы дать показания следователям областной фискальной службы на основании заявления в областную прокуратуру иерея РПЦвУ Василия Яводчака о якобы незаконных действиях по переходу в ПЦУ.

Во время допроса, в котором участвовали пять следователей, людей спрашивали, действительно ли было собрание общины по переходу, как голосовали, кто ставил подписи под решением и так далее.

«Все это можно увидеть в протоколах. Считаем это чьей-то заказной акцией», – заявили люди.

Решение о переходе в ПЦУ большинство прихожан Бужанской православной церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Московского патриархата приняли в минувшем году на общем собрании.

Согласно этому, в Черкасскую ОГА подали Устав с изменениями и дополнениями, после его рассмотрения решение о перерегистрации общины было подписано.

Тогда со священником филиала Московского патриархата осталось шесть верующих, рассказал местный житель Алексей Багателя, пишет «Релігійна правда». По его словам, они проводят службы в церкви, а верующих ПЦУ «не пускают, ключи от здания не отдают, хотя строилась она на средства общины».