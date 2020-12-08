Стефанишина: Минздрав лишил больницы 2 млрд гривен

Министерство здравоохранения и лично министр Максим Степанов лишили больницы 2 миллиардов гривен. Во время пандемии они не смогли найти, на что потратить эти деньги.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Госказначейство остановило финансирование двух программ Министерства здравоохранения Украины на общую сумму 1,923 миллиарда гривен.

Эти деньги должны были пойти на развитие экстренной помощи и модернизацию больниц. Но за девять месяцев МОЗ и Степанов элементарно не смогли утвердить план, как использовать деньги на эти важные программы. Поэтому средства не будут потрачены в этом году», — заявила она.

По словам Стефанишиной, за эти 2 миллиарда гривен можно было бы оснастить десятки больниц. Минздрав должен был закупить аппараты ИВЛ, мониторы пациента, аппараты УЗИ, дефибрилляторы, которые б помогли спасти не одного человека.

«Но из-за бездействия МОЗ больницы и дальше вынуждены получать помощь от волонтеров или просто оставаться без оборудования», — заявила вице-премьер.