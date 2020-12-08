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На Донеччині ще 10 родин отримали компенсацію за зруйноване житло внаслідок агресії РФ

08.12.2020

Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації в Донецькій області, ухвалила рішення виплатити компенсації для 10 постраждалих на загальну суму 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Зазначається, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла. 

“Це ні в якому разі не виключає подальші кроки щодо компенсації фактичного збитку за втрату житла”, – сказано у повідомленні.

Так, комісією розглянуто 11 заяв про виплату грошової компенсації та прийнято рішення про надання грошової компенсації та включення в узагальнений список 10 постраждалих, які є власниками 10 об’єктів зруйнованого житла, три з яких знаходяться в місті Авдіївка, по два в селищі Зайцеве, в селах Миколаївка та Опитне, один – в селі Водяне.

“За результатами засідання комісії 10 постраждалих отримають компенсацію на загальну суму 3 мільйони гривень, що становить 300 тисяч гривень на один зруйнований об’єкт. Щодо одного об’єкту прийняття рішення відкладено”, – йдеться у повідомленні.

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