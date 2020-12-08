Министр Макрона совершил каминг-аут

Министр европейских дел Франции Клеман Бон публично заявил о своей гомосексуальности. Об этом министр сказал в интервью французскому гей-журналу Têtu, сообщает Politico.

«Я гей, и у меня нет проблем сказать об этом», — заявил он.

По словам Бона, он хотел показать, что его ориентация «не является помехой» для того, чтобы стать министром.

В разговоре с журналом он также пообещал поддерживать ЛГБТ-сообщество в Польше. Он сказал, что посетит польскую «зону, свободную от ЛГБТ» в 2021 году, а также окажет поддержку польской организации по защите прав на аборт.

«Я бы не хотел, чтобы люди говорили, что я борюсь против зон, свободных от ЛГБТ, потому что я гей. Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя», — заявил Бон, отметив, что как у министра по европейским делам у него есть дополнительная ответственность, и он должен бороться за толерантность.