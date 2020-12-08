Россияне отказываются встречаться с украинскими пограничниками по поводу «убийства на границе»

Россия собирается сама расследовать инцидент со стрельбой на границе 4 декабря и отказывается встречаться с представителями Госпогранслужба Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

Отмечается, что украинские пограничники инициировали погранично-представительную встречу на высоком уровне, чтобы установить детали произошедшего в тот день. До этого встречались помощники пограничных представительств. Тогда не было достигнуто никаких результатов, поскольку россияне не дали никакой объективной информации.

Поэтому украинцы обратились к пограничному представителю РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам с предложением о новой встрече сторон.

«В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того, РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти», — сказал спикер.

Украинская сторона настаивает, что заинтересована в такой встрече и объективном расследовании инцидента.

«Однако, учитывая вышеуказанные обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия», — добавил он.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, правдива ли ранее распространенная в СМИ информация о гибели на российской территории украинского гражданина Евгения Голубева, Демченко сказал, что не может ни подтвердить эти данные, ни опровергнуть. Россияне об этом ничего не сообщили.