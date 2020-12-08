Янукович хоче взяти участь у суді в справі Майдану: засідання щодо його арешту вже завтра

Печерський районний суд Києва у середу, 9 грудня, планує розглянути повторно клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану.

Янукович хоче взяти участь у засіданні суду. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк на своїй сторінці в Facebook.

“9 грудня о 14:45 в Печерському районному суді Києва розглядатиметься клопотання ОГП про обрання четвертому Президентові України запобіжного заходу у справі Майдану. Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків”, – написав Сердюк.

При цьому адвокат нагадав, що це буде вже повторний розгляд. Попереднє рішення Печерського суду було скасовано Київським апеляційним судом.

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.