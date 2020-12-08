Генштаб накупил внедорожников на 2,6 млн гривен

Для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины закупили несколько внедорожников на сумму 2,62 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
Тендер значится как состоявшийся, победило ООО «Автоцентр Киев». Фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска.
Внедорожники будут представлены в белом, сером и коричневом цветах по 873 тысячи гривен каждый. На сайте компании Skoda цена на такой автомобиль стартует от 881 тысячи гривен.
Skoda Kodiaq Ambition будут оснащены:
- подушками безопасности;
- пакетом «Плохие дороги»;
- тканевой обивкой сидений;
- хром-пакетом в середине салона;
- радио Swing запись с USB;
- 8 динамиками;
- двузонной системой кондиционирования;
- задним парктроником;
- подогревом передних сидений;
- информационным радио BOLORО;
- 8-сенсорным цветовым дисплеем;
- голосовым управлением.
На торгах единственным конкурентом ООО «Автоцентр Киев» было ООО «Автомобильный дом «Галич-Авто», предложение которого было на 54 тысячи гривен выше.