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Генштаб накупил внедорожников на 2,6 млн гривен

08.12.2020

Для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины закупили несколько внедорожников на сумму 2,62 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Тендер значится как состоявшийся, победило ООО «Автоцентр Киев». Фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска.

Внедорожники будут представлены в белом, сером и коричневом цветах по 873 тысячи гривен каждый. На сайте компании Skoda цена на такой автомобиль стартует от 881 тысячи гривен.

Skoda Kodiaq Ambition будут оснащены:

  • подушками безопасности;
  • пакетом «Плохие дороги»;
  • тканевой обивкой сидений;
  • хром-пакетом в середине салона;
  • радио Swing запись с USB;
  • 8 динамиками;
  • двузонной системой кондиционирования;
  • задним парктроником;
  • подогревом передних сидений;
  • информационным радио BOLORО;
  • 8-сенсорным цветовым дисплеем;
  • голосовым управлением.

На торгах единственным конкурентом ООО «Автоцентр Киев» было ООО «Автомобильный дом «Галич-Авто», предложение которого было на 54 тысячи гривен выше.



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