Генштаб накупил внедорожников на 2,6 млн гривен

Для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины закупили несколько внедорожников на сумму 2,62 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Тендер значится как состоявшийся, победило ООО «Автоцентр Киев». Фирма поставит три полноприводных автомобиля Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 2020 года выпуска.

Внедорожники будут представлены в белом, сером и коричневом цветах по 873 тысячи гривен каждый. На сайте компании Skoda цена на такой автомобиль стартует от 881 тысячи гривен.

Skoda Kodiaq Ambition будут оснащены:

подушками безопасности;

пакетом «Плохие дороги»;

тканевой обивкой сидений;

хром-пакетом в середине салона;

радио Swing запись с USB;

8 динамиками;

двузонной системой кондиционирования;

задним парктроником;

подогревом передних сидений;

информационным радио BOLORО;

8-сенсорным цветовым дисплеем;

голосовым управлением.

На торгах единственным конкурентом ООО «Автоцентр Киев» было ООО «Автомобильный дом «Галич-Авто», предложение которого было на 54 тысячи гривен выше.





